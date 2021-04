Lusso ed eleganza, Heesen presenta lo splendido Moskito: 55 metri di puro fascino [GALLERY]

Heesen è lieta di annunciare la consegna di Moskito, YN 19255, precedentemente noto come Project Pollux. Lungo 55 metri e con una stazza lorda di 760 GT, è il secondo yacht consegnato da Heesen nel 2021. Con le linee muscolose esterne di Omega Architects, caratterizzate da sovrastrutture a “dente di squalo” e finestre verticali, la classe del nuovo yacht da 55 metri di Heesen incarna l’idea di eleganza sull’acqua. Il design presenta l’ultima versione della forma di scafo a dislocamento rapido ultra efficiente di van Oossanen. Alimentato da MTU 8V 4000 M63 conformi a IMO III, offre un consumo di carburante frugale di soli 150 litri all’ora a 11 nodi, per un passaggio veramente economico.

Design

Il design degli interni, curato dallo studio londinese Bannenberg & Rowell, è al tempo stesso lussuoso e rilassato: nelle parole di Dickie Bannenberg “funziona altrettanto bene sia che tu sia in pantaloncini e maglietta o vestito per la cena“. L’arredamento combina soluzioni audaci con un fascino casual, come si vede ad esempio nella falegnameria in eucalipto scuro e platano chiaro del salone principale e nel pavimento in parquet a zigzag. Altre caratteristiche da notare includono i pannelli leggermente raggiati e un’installazione a barra accattivante. I servizi ben arredati di Moskito sono illuminati da finestre dal pavimento al soffitto e baluardi aperti, le cui ampie vedute dal mare al cielo immergono gli ospiti nella bellezza dell’ambiente.

Le parole di Bannenberg

YN 19255 iniziò come un’impresa speculativa di Heesen, nome in codice Project Pollux. Il cantiere navale ha informato Bannenberg & Rowell di creare un ambiente con gravità e ampio appeal. “Abbiamo davvero apprezzato il viaggio dall’ideazione al completamento di Moskito, aiutato molto dal nuovo proprietario non solo che ha seguito ogni aspetto del nostro design originale per Heesen, ma ci ha anche chiesto di selezionare opere d’arte e libri“, afferma Bannenberg. dimenticando l’identità e la grafica dello yacht. “Non sempre riusciamo a rimanere dei maniaci del controllo del design come questo! Vogliamo ringraziare Minotti, Holly Hunt, Armani Casa e Parkway Interiors, tra gli altri, per aver fatto di tutto in questi tempi difficili di Covid -19 e Brexit, per consegnare gli articoli che abbiamo selezionato. Dobbiamo anche un ringraziamento speciale a quegli artisti che hanno guidato il loro lavoro ai nostri spedizionieri per assicurarci di averli a bordo“.

Crociera

Dopo la consegna, Moskito partirà per il suo viaggio inaugurale a Malta. Il Capitano Phil Larkin e il suo equipaggio la porteranno ininterrottamente per oltre 2.800 miglia nautiche attraverso gli 81 waypoint del piano di passaggio: una vera crociera shakedown, ideale per testare il loro nuovissimo yacht in tutte le condizioni. Il Capitano Larkin ha commentato: “lavoro in questo settore da 24 anni, 19 come capitano, e ho lavorato con molti cantieri navali diversi in tutto il mondo. Questa è la mia prima esperienza con Heesen e devo dire che sono rimasto colpito dal loro livello di professionalità. Voglio esprimere particolare gratitudine al team di consegna di Heesen per il grande aiuto in queste fasi finali. Ci è piaciuto molto lavorare con tutti loro e il nostro rapporto professionale si è arricchito di vera amicizia“. Moskito sarà disponibile per il charter da parte di ospiti selezionati tramite International Yacht Collection, nel Mediterraneo in estate e nei Caraibi in inverno.