Freddy Energy, leggerezza ed equilibrio grazie alle semisfere che attivano una mappa energetica: un total look per un workout da urlo [FOTO]

Freddy, da sempre attento al benessere delle persone, presenta FREDDY ENERGY, un progetto dedicato al 100% al wellness e realizzato grazie al supporto di Carlo Intiso, noto professionista del Prana. Secondo la medicina tradizionale orientale, il corpo umano è attraversato da meridiani energetici ove scorre l’energia vitale, chiamata anche prana, dal sanscrito prāṇa (devanāgarī: प्राण – vita, respiro, spirito). Tutti siamo dotati di Prāṇa, la cui conservazione deriva dal corretto svolgimento di tutte le funzioni psicologiche, emotive e fisiologiche necessarie al mantenimento armonico dell’equilibrio.

Ed ecco il brevetto rivoluzionario di Freddy:

La tecnologia FREDDY ENERGY prevede il posizionamento di alcune semisfere di alluminio lungo la linea di determinati meridiani del corpo per attivare una specifica mappa energetica che stimola sensazioni di leggerezza ed equilibrio fisico.

La Primavera – Estate 2021 segna la nascita di un vero e proprio total look FREDDY ENERGY: scarpe, bra, pantalone ed uno speciale braccialetto pensati per aiutare e agevolare l’attività fisica, le performance atletiche e il workout in generale, donando sensazioni di benessere, armonia ed energia, grazie alle loro proprietà innovative.

Grazie alla tecnologia FREDDY ENERGY le scarpe sembrano così leggere da non sentirle quasi ai piedi e così comode da far desiderare di non toglierle mai.

Si tratta del modello FR107EN di Freddy, disponibile in quattro varianti colori, fucsia, giallo, grigio e nero, nelle quali le semisfere in alluminio sono state posizionate in alcuni punti specifici sulla parte interna della tomaia e sopra e sotto la suola interna in modo da stimolare maggiormente una sensazione di leggerezza per i piedi.

Un reggiseno sportivo che grazie alla tecnologia FREDDY ENERGY dà sostegno e aiuta a percepire maggiore fluidità ed equilibrio in ogni movimento.

Freddy Energy Bra è a sostegno medio, in tessuto tecnico, con scollo tondo e spalline regular con retro a vogatore. Si tratta di un capo confortevole e dinamico concepito per la pratica di attività sportiva per il suo sostegno e comfort. L’applicazione delle semisfere all’interno della parte posteriore, agevola una sensazione di maggiore fluidità dei movimenti delle braccia e del collo.

Un legging sportivo che grazie alla tecnologia FREDDY ENERGY, stimola sensazioni di armonia e benessere per le gambe.

Si tratta dell’iconico legging SUPERFIT lanciato la scorsa stagione e pensato in due modelli – lunghezza corsaro e 7/8 – e proposto in colore nero sia in heavy jersey che in D.I.W.O.® (Dry In, Wet Out), l’innovativo tessuto realizzato da Freddy che permette la massima traspirazione della pelle agevolando l’evaporazione del sudore.

Per la Primavera – Estate 2021, si aggiungono il modello SUPERFIT total white con tessuto doppiato tanto richiesto e atteso dal mondo Yoga e l’immancabile modello WR.UP® SPORT nel tessuto D.I.W.O.® e D.I.W.O.® PRO, uno speciale tessuto brevettato e caratterizzato da un basso peso specifico, alta velocità di asciugatura, batterio-staticità, ed eco-sostenibilità.

A completare la proposta, tre modelli SUPERFIT in D.I.W.O.®, D.I.W.O.® PRO e Heavy Jersey Stretch, tutti neri con stampe riprese dalla linea Fitness di Freddy e un modello SUPERFIT in D.I.W.O.® con una speciale stampa tropical ove palme stilizzate si mixano tra loro in diverse colorazioni creando una texture all-over scura molto particolare grazie al gioco del nero e del verde.

Una fascia da polso che, grazie alle semisfere applicate in specifici punti, agevola una sensazione di leggerezza e di armonia nei movimenti quotidiani.