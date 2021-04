Una Festa della Mamma super con Sloggi: regala il comfort con le novità Zero Feel [FOTO]

Festeggiare le mamma è importante e sloggi decide di farlo con la collezione ZERO Feel, la più versatile e avvolgente di sempre, adatta a tutte le donne e a tutte le occasioni.

Il brand pioniere del comfort non rinuncia però allo stile e per questo ha ampliato la gamma con modelli nuovi e colori inediti. Primo tra tutti l’ultimo arrivo in casa ZERO Feel: la serie WAVY, caratterizzata da un design contemporaneo, raffinato e femminile.

Tessuti tecnologici e vestibilità perfetta sono solo alcune delle caratteristiche comuni a tutti i modelli della collezione, che si contraddistingue per l’immenso comfort e per il loro unfeelable feeling.

La palette si arricchisce con il blu oltremare, il rosa pastello e il rosso fragola, per una Primavera Estate 2021 all’insegna del colore, che tinge irresistibilmente i top, i body e le bra shirt di sloggi.

In occasione della Festa della Mamma, sloggi inoltre, per il mese di maggio, offrirà uno sconto del 30% su tutta linea ZERO Feel online, negli store monomarca e presso i corner Coin.