Daniele Scardina circondato da belle donne: allenamento con Cristina Buccino [VIDEO]

Daniele Scardina, campione italiano di boxe, è stato per diverso tempo sotto i riflettori per la storia d’amore con Diletta Leotta. Il rapporto tra i due è terminato da tempo ormai ed il campione sembra essersi lasciato alle spalle la storia con la bella giornalista siciliana, adesso fidanzata con l’attore turno Can Yaman.

Per King Toretto non c’è niente di meglio da fare che immergersi negli allenamenti, nei quali, ogni tanto, fa irruzione qualche altra sexy e affascinante donna.

Gli allenamenti con Cristina Buccino

Cristina Buccino, ex ‘Professoressa’ de L’Eredità ed ex naufraga, ha postato delle Storie Instagram nelle quali mostra un intenso allenamento sul ring proprio con Daniele Scardina. Non è chiaro se tra i due ci sia qualcosa di tenero, ma King Toretto sembra aver trovato il modo giusto per dimenticarsi del tutto di Diletta Leotta, sem