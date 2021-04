La voglia di estate quest’anno si fa sentire più forte che mai e anche quella di indossare un costume da bagno. E con Calzedonia potremo farlo in grande stile. Eh già, perchè la nuova tendenza beachwear punta su un modello molto preciso: il bikini con i lacci. Caratterizzato da un intreccio sul davanti, questo bikini è amatissimo dalle supermodelle più invidiate e seguite. Non a caso anche i grandi marchi del fashio internazionale e gli specializzati in swimsuits hanno proposto questo modello super sexy all’interno delle loro collezioni mare. Le più modaiole non potranno resistere alla tendenza che sta spopolando sulle spiaggie più glamour- Gli strapping bikini, triangoli e slip con laccetti molto lunghi da annodare sul corpo, saranno i protagonisti più fashion dell’estate 2021. Per le più carismatiche perfetto il modello animal print con stringhe che dal bra si intrecciano sulla pancia. Farà risaltare l’abbronzatura la proposta rainbow con slip sgambato da cui partono i lacci. Non solo due pezzi, Calzedonia infatti propone anche delle varianti di costumi interi che seguono questo trend. Modelli inediti, trendy ed iper-femminili al tempo stesso, già tormentone della prossima estate.