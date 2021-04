Chi è la fidanzata di Jorge Martin? Anabel Hernandez, influencer spagnola dal fisico sensuale [FOTO]

In pista martellava e difendeva il primo posto dagli assalti dei suoi avversari, nel box teneva col fiato sospeso i suoi meccanici e la fidanzata, rimasti in ansia per tutto l’arco del GP di Doha. Jorge Martin alla fine ha chiuso al terzo posto la sua seconda gara in MotoGP, facendo felice la Ducati Pramac e la bella Anabel Hernandez, incredula per il risultato ottenuto dal suo compagno al termine di un week-end nel corso del quale ha conquistato anche la prima pole position in classe regina.

Chi è la fidanzata di Jorge Martin?

Anabel Hernandez non è passata inosservata nel box della Ducati Pramac, attirando su di sé l’occhio delle telecamere nonostante l’impresa del suo fidanzato in pista. Molto conosciuta sui social spagnoli, l’influencer iberica somma più di 360mila followers sulla sua pagina Instagram, dove spiccano foto sensuali che esaltano un fisico scultoreo. Nel fine settimana di Doha ha anche pubblicato un post insieme al suo Jorge, accompagnandolo con questa didascalia: “il tuo talento supera la tua esperienza. Sono orgogliosa di te”. Una coppia affiatata e innamorata, che vedremo spesso nel paddock di MotoGP in questa stagione cominciata davvero alla grande per Jorge Martin. Sfoglia la gallery in alto per conoscere Anabel Hernandez…