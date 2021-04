Dalla borsa a forma di cuore (organo) alle Crocs dorate, ma ci pensano Zendaya e Margot Robbie a salvare il Red Carpet: tutti i look degli Oscar 2021 [FOTO]

Agli Oscar trionfa la moda Made in Italy! Nonostante l’Italia sia tornata a casa a mani vuote, dopo la ‘sconfitta’ di Laura Pausini e del team di artisti di Pinocchio, candidati per ‘costumi e trucco e acconciatura’, il tricolore italiano sventola alto a Los Angeles, grazie ai look scelti dalle star per il Red Carpet.

Dal total black, come quello di Laura Pausini, al look interamente rosso, dagli abiti con lunghi strascichi a quelli con gli spacchi, fino agli accessori originali e scintillosi: a vincere, alla fine, è stato il Made in Italy.

Tante, tantissime sono le star che hanno scelto capi italiani: da Laura Pausini a Zendaya. Scopriamoli insieme.

I look italiani del Red Carpet degli Oscar 2021

Zendaya ha indossato un abito di chiffon di seta giallo fluo, realizzato da Pierpaolo Piccioli per Valentino. “Force de beautè”, questo il nome del vestito, è stato realizzato in 300 ore di lavoro.

Anche Laura Pausini ha scelto Valentino Haute Couture, con un abito e cappotto “Canto” di gazar di seta e lana double, realizzati da Pierpaolo Piccioli: ci sono volute 500 ore di lavoro delle sarte per la realizzazione di questo abito.

Laura Dern ha indossato un abito nero con gonna di piume bianche firmato OScar De La Renta, mentre Colman Domingo ha optato per un rosa fluo di Atelier Versace. Non sono mancati poi i look che hanno diviso un po’ l’opinione pubblica: c’è infatti chi apprezza, chi invece no.

Una delle scelte più discusse e chiacchierate e quella di Chloè Zhao: la vincitrice del premio di miglior regista per il film Nomadland, ha optato per un abito-tunica avorio firmato Hermès, accompagnato da un paio di sneakers bianche e da un’acconciatura in stile “Pippi Calzelunghe”. Una scelta sicuramente insolita, ma originale e coraggiosa.

Halle Berry ha scelto un abito elegante con scollo a cuore ed un grande fiocco in vita, di color lampone, firmato Dolce&Gabbana. L’abito è piaciuto quasi a tutti, un po’ meno invece il suo nuovo taglio di capelli.

Vanessa Kirby ha veramente stregato tutti sfoggiando un abito color cipria, con coda e un’ampia scollatura, firmato Gucci, mentre Carey Mulligan ha scelto un due pezzi Valentino ricamato completamente con paillettes dai riflessi perlati.

E’ di Armani Privè il completo indossato da Glenn Clos: una tunica blu accompagnata da un paio di pantaloni eleganti e guanti abbinati. Ha scelto invece un look total white di Louis Vuitton Maria Bakalova.

Angela Bassett ha indossato un abito bustier di seta rossa firmato Alberta Ferretti, hanno optato per lo stesso colore anche Amanda Seyfried, che ha indossato un abito di plissè di Armani Privè e Olivia Colman, che ha sfoggiato un abito Dior di Maria Grazia Chiuri.

Abito rosso anche per Reese Witherspoon, che ha sfoggiato una creazione di Dior, mentre Viola Davis ha scelto un total white di McQueen.

Regina del Red Carpet è stata invece Margot Robbie: splendida, bellissima e incantevole col suo abito Chanel. L’attrice ha stregato davvero tutti, facendo dimenticare in poco tempo le brutte scelte di stile fatte da alcuni colleghi, come quella di Leslie Odom, che ha indossato uno smoking tutto d’oro, firmato Brioni: la camicia ed il tuxedo sono stati realizzati in un tessuto jacquard intrecciato con seta dorata e filo d’oro puro 24 carati.

Non dimentichiamoci poi della scelta di Celeste Waite, di tenere in mano un… cuore. La cantante britannica ha sfoggiato una borsetta a forma di cuore, ma il cuore inteso proprio come organo. Un accessorio, firmato Guggi, che ha colpito tantissimi spettatori.

Il produttore e musicista Questlove, infine, ha stupito tutti con una scelta davvero bizzarra: sfilare sul Red Carpet degli Oscar 2021 con ai piedi un paio di… Crocs dorate.