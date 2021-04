Design accattivante e forcellone in stile MotoGP, l’Aprilia Tuono V4 si evolve: ridisegnato il concetto di ‘hypernaked’

È arrivata l’evoluzione di una delle moto in assoluto più acclamate dal pubblico e dalla critica: è firmata da Aprilia e porta un nome stimato e rispettato da tutti i motociclisti sportivi, identificato come vero e proprio generatore di emozioni. Non è una naked: è la Tuono. Dopo aver realizzato RSV4, la migliore superbike del nuovo millennio, Aprilia ha sconvolto il mondo delle hypernaked con la sbalorditiva Tuono V4, da sempre considerata il riferimento della categoria per efficacia e feeling nella guida sportiva su strada così come in quella al limite in pista. Aprilia per prima ha intuito i vantaggi di realizzare una versione più essenziale e dalla guida rialzata partendo da una ciclistica e da un motore nati per lo sport, donando a ogni generazione di Tuono qualità dinamiche impareggiabili. La nuova Aprilia Tuono V4 è l’erede di una dinastia di motociclette elette nel tempo tra le più adrenaliniche di sempre e ora raggiunge livelli di prestazioni e sofisticazione assolute, grazie al know-how di Aprilia acquisito in anni di competizioni vincenti ai massimi livelli.

La famiglia Tuono è ora più completa e diversificata che mai, capace di accompagnare il motociclista nel proprio personale percorso di crescita, ma rigorosamente formata da modelli sportivi ad emozionanti, all’altezza del blasone del nome. La gamma comprende Tuono 125, la moto d’ingresso dal carattere forte, Tuono 660 dal rapporto peso/potenza da record, leggerissima e accessibile a tutti e Tuono V4, il punto di arrivo di una carriera motociclistica.

I due modelli cui è disponibile Tuono V4 hanno ora una più marcata caratterizzazione: Tuono V4 è un’eccezionale macchina da divertimento, ma dalla connotazione più stradale e maggiormente dedicata al turismo sportivo; Tuono V4 Factory è la versione più esclusiva, dedicata ad un pubblico estremamente esigente e dotata di componentistica in gran parte derivata da Aprilia RSV4. È la superbike con manubrio alto, imbattibile nello sport e in pista.

Design: nuove soluzioni aerodinamiche per esaltare il piacere di guida

Semplicemente senza rivali, anche nel design, totalmente rinnovato rispetto alla precedente generazione, ma che interpreta sempre in maniera moderna ed aggressiva il linguaggio tipico di tutte le Aprilia, caratterizzato da forme compatte ed essenziali capaci di esaltarne la sportività.

Come da tradizione, anche le nuove Tuono V4 presentano il cupolino fissato al telaio, indispensabile per avere un avantreno libero da pesi, preciso e reattivo, oltre a garantire un buon livello di protezione dall’aria, sconosciuto dalle classiche naked. Seppur con superfici meno estese, Tuono V4 e Tuono V4 Factory riprendono il concetto innovativo della doppia carenatura con funzione di appendice aerodinamica introdotto su RSV4, a conferma dell’impegno di Aprilia nello studio approfondito di soluzioni aerodinamiche sempre più complesse, per migliorare le performance e la comodità. L’ispirazione deriva chiaramente dal mondo delle competizioni: la pressione dell’aria incanalata tra le due pareti contribuisce a ottimizzare la stabilità alle alte velocità e allo stesso tempo aumenta il comfort del pilota proteggendolo dai flussi diretti, deviando inoltre l’aria calda estratta dal motore.

Il cupolino accoglie il triplo gruppo ottico anteriore a LED dotato di luci diurne DRL perimetrali, posizionate sul contorno dei due proiettori principali, la firma luminosa che rende riconoscibile Tuono V4 e Tuono V4 Factory in ogni condizione di luce. Gli indicatori di direzione sono integrati nei profili DRL, rendendo la sezione frontale ancora più compatta. L’impianto di illuminazione è dotato di alcune peculiarità per garantire maggior sicurezza: grazie alla presenza di un sensore crepuscolare l’accensione degli anabbaglianti è automatica, mentre gli indicatori di direzione a spegnimento automatico lampeggiano in caso di frenata d’emergenza. Inoltre, grazie alla funzione “bending lights”, la coppia di fari supplementari presenti nelle parabole illumina l’interno della curva, aumentando la visibilità in piega.

L’ergonomia di entrambi i modelli è stata oggetto di uno studio approfondito, seppur con differenti finalità: efficacia e feeling nello sport per Tuono V4 Factory, comfort di marcia per pilota e passeggero per Tuono V4. L’introduzione del nuovo serbatoio dal differente design e più stretto ai lati, seppur dalla stessa capacità di 18,5 litri, migliora l’integrazione del pilota con la moto, consentendo un maggiore supporto per gli arti inferiori in frenata, diminuendo così lo sforzo da applicare sulle braccia in questa fase, oltre a restituire un appoggio migliore per la gamba esterna durante la percorrenza della curva.

Tuono V4 Factory dispone di una nuova sella più comoda rispetto a quella del precedente modello, più lunga e ospitale anche per i piloti alti; inoltre adotta le sospensioni elettroniche semiattive, le più evolute attualmente disponibili sul mercato, sviluppate da Öhlins e messe a punto con la collaborazione degli ingegneri Aprilia. Massima facilità di calibrazione, attraverso semplici comandi al manubrio, per un’esperienza di guida ancora più eccitante in ogni ambito di utilizzo.

Come da tradizione per i modelli più sportivi di Aprilia, anche la nuova Tuono V4 Factory è stata progettata per facilitare l’eliminazione degli elementi non necessari nell’utilizzo in pista, come specchietti, pedane passeggero e porta targa, elementi che si rimuovono velocemente e con facilità.

La ciclistica: Tuono V4 è il riferimento della categoria

La ciclistica di Tuono V4 è da sempre il riferimento della categoria. Il feeling con la ruota anteriore che è capace di trasmettere è probabilmente il suo punto di forza così apprezzato da tutti. Non servono periodi di assuefazione e apprendistato, ma si acquisisce fiducia immediata nell’avantreno in grado di disegnare traiettorie impeccabili, con rigore e facilità d’esecuzione. È merito della competenza di Aprilia nel confezionare ciclistiche sopraffine, aspetto che sulle nuove Tuono V4 ha raggiunto un livello di maturità eccezionale. Secondo l’ormai assodata tradizione Aprilia, lo spettacolare telaio in alluminio di Tuono V4 e Tuono V4 Factory sfrutta la resistenza e la flessibilità di elementi fusi e stampati, uniti tra loro tramite saldature: una struttura caratterizzata da livelli di rigidezza torsionale calibrati per offrire feeling immediato e il massimo controllo di guida. Il nuovo forcellone utilizza la stessa tecnologia costruttiva del telaio, ma ora ha la capriata di rinforzo inferiore ed è stato semplificato rispetto alla precedente unità, passando dai precedenti sette elementi saldati agli attuali tre. Inoltre, grazie ai bracci più lunghi della capriata di rinforzo, aumenta del 48% la rigidezza trasversale del forcellone nella zona di passaggio del perno ruota, con notevoli benefici sulla trazione.

Aprilia Tuono V4 Factory offre di serie il più evoluto ed efficiente sistema di sospensioni elettroniche attualmente disponibile, l’ultima frontiera tecnologica offerta dal produttore Öhlins, sviluppata a stretto contatto con gli ingegneri Aprilia. La particolare tecnologia del sistema di sospensioni semiattive Smart EC 2.0 permette la calibrazione, semplice e anche personalizzabile, di forcella e ammortizzatore con due modalità di intervento sulle unità: modalità semiattiva e modalità manuale, entrambe selezionabili attraverso i pulsanti al manubrio. Sono presenti tre mappe che regolano in maniera differente le sospensioni e adottano il contributo semiattivo: A1, A2 e A3. La prima, sviluppata per l’utilizzo di pneumatici slick, è particolarmente adatta a circuiti con superfici molto regolari; la seconda per l’utilizzo di pneumatici in mescola e per circuiti dall’asfalto più sconnesso; la terza è dedicata alla strada, caratterizzata da un’idraulica più libera e adatta ad assorbire meglio le imperfezioni del manto stradale. Nella modalità manuale invece (M1, M2 e M3) le 3 mappe offrono altrettanti tipi di tarature predefinite, senza l’assistenza semiattiva, alla stregua quindi di convenzionali sospensioni di tipo meccanico. Sia nella modalità semiattiva, sia in quella manuale, viene lasciata comunque all’utente, all’interno di ognuna delle suddette tre logiche la possibilità di personalizzare finemente la taratura delle sospensioni in dipendenza dei propri gusti e dello stile di guida, a vantaggio soprattutto del pubblico più esperto ed esigente. Anche l’ammortizzatore di sterzo Öhlins è gestito elettronicamente dal sistema Smart EC 2.0 ed è completamente personalizzabile, in modo da adeguarne al meglio la taratura in dipendenza di quella di forcella e ammortizzatore. L’interfaccia OBTi (Objective Based Tuning Interface), visibile sulla nuova strumentazione TFT a colori di 5 pollici di Aprilia Tuono V4, rende le operazioni di settaggio intuitive. La logica di funzionamento di OBTi è basata sulle situazioni di utilizzo e sulle sensazioni che il pilota avverte. Il sistema permette di personalizzare la taratura delle sospensioni in ogni singola situazione in cui le sospensioni sono sollecitate come ad esempio in fase di accelerazione e di frenata, per avere in ognuno di questi ambiti il setting ideale. Semplici e veloci da regolare, nonché estremamente efficaci in qualsiasi condizione: l’innovazione introdotta dalle sospensioni a gestione elettronica è importante su una motocicletta come Tuono V4 Factory, destinata ad ambiti di utilizzo assai differenti (dalla pista, alla strada) che esigono altrettanti differenti setup per offrire la migliore esperienza di guida.

L’impianto frenante di entrambe le nuove Tuono V4 prevede una coppia di pinze Brembo M50, leggere ed efficaci e dotate di pastiglie dal coefficiente di attrito molto performante. Le pinze freno possono essere abbinate alla coppia di convogliatori dell’aria in carbonio (presenti tra gli accessori originali Aprilia) che permettono di tenere sotto controllo la temperatura di esercizio, assicurando la medesima eccezionale performance in frenata anche nell’utilizzo più estremo.

L’insuperabile carattere del motore V4 1100 di Aprilia

Tuono V4 e Tuono V4 Factory sono le sole naked spinte da un quattro cilindri a V di 65° dalle caratteristiche uniche. L’architettura a V stretta ha permesso la realizzazione di un motore con ingombro longitudinale incredibilmente ridotto, favorendo la centralizzazione delle masse e la realizzazione di una ciclistica compatta. Non esiste un altro propulsore che possa vantare una storia di successi lunga oltre dieci anni. Una piattaforma in grado di accontentare le esigenze del motociclista sportivo più evoluto e rappresentando anche una base eccezionale per lo sviluppo di un motore da corsa. La distribuzione adotta una cinematica molto particolare: la catena muove solo l’albero a camme di aspirazione che rimanda il moto a quello di scarico tramite un ingranaggio. Ciò consente di avere teste estremamente compatte, avvantaggiando il layout del telaio, che sulle Tuono V4 è compatto come quello di una moto da gran premio. Il basamento è monoblocco in alluminio con canne cilindro integrali, per offrire il massimo della rigidezza e della costanza di rendimento. Il contralbero provvede a smorzare le vibrazioni. Il propulsore di 1077 cc dalle elevatissime prestazioni guadagna alcune importanti migliorie: il sistema di distribuzione adotta più leggeri ed efficienti bicchierini delle molle delle valvole, che hanno permesso di innalzare il regime di rotazione massima di 300 giri/min, passando dai 12.500 giri/min della precedente unità agli attuali 12.800 gri/min e garantendo così un allungo ancora più incisivo ed entusiasmante. Ora il propulsore rientra nella stringente normativa antinquinamento Euro 5, grazie al nuovo impianto di scarico con catalizzatore substrato a matrice ceramica, più robusto e dalla inerzia termica più bassa (raggiunge più rapidamente la temperatura di esercizio, contribuendo così a diminuire le emissioni inquinanti), pur risultando più leggero di quello adottato in precedenza su Tuono V4 1100 RR. Viene inoltre introdotta la nuova centralina Magneti Marelli ECU 11MP, che garantisce la possibilità di collegare un numero maggiore di elementi e di gestire algoritmi più complessi, grazie al numero maggiore di pins (da 80 a 144) e grazie alla capacità di calcolo quattro volte più veloce della precedente. Grazie a queste modifiche e nonostante il motore rientri nella più stringente normativa Euro 5, le prestazioni rimangono invariate: la potenza massima è di 175 CV a 11.350 giri/min e la coppia massima è di 121 Nm a 9.000 giri/min, valori che uniti al carattere unico del V4 Aprilia regalano emozioni forti a ogni rotazione del gas, con una spinta enorme sempre disponibile a tutti i regimi.

Nuovo APRC di Aprilia: elettronica allo stato dell’arte

Debutta su Tuono V4 e Tuono V4 Factory il nuovo sistema di controlli elettronici attivi di Aprilia ulteriormente evoluto, da sempre punto di riferimento di critica e pubblico per efficacia e messa a punto. La nuova generazione dell’APRC (Aprilia Performance Ride Control), il noto pacchetto di sistemi di controllo direttamente derivato dalle corse, si integra al meglio con la fine gestione elettronica garantita dal comando del gas completamente integrato full Ride-by-Wire e sfrutta una piattaforma inerziale a sei assi dalle grandi capacità di calcolo, permettendo quindi una elevata possibilità di rilevazione delle condizioni dinamiche della moto e, di conseguenza, strategie di controllo elettronico molto precise.

Una delle novità del nuovo APRC è l’AEB (Aprilia Engine Brake), il controllo del freno motore regolabile, ora indipendente dalla mappatura del motore selezionata.

Il nuovo APRC, di serie su Tuono V4 e su Tuono V4 Factory, comprende:

ATC: Aprilia Traction Control , il controllo di trazione regolabile in corsa , senza chiudere il gas, su 8 livelli, vanta logiche d’intervento più performanti.

, il , senza chiudere il gas, su 8 livelli, vanta logiche d’intervento più performanti. AWC: Aprilia Wheelie Control , il sistema di controllo di impennata , regolabile su 5 livelli, dispone di strategie di funzionamento più precise. Il controllo dell’impennata è regolabile in corsa senza chiudere il gas, come l’ATC, grazie al pratico blocchetto elettrico sinistro .

, il sistema di , regolabile su 5 livelli, dispone di strategie di funzionamento più precise. senza chiudere il gas, come l’ATC, grazie al pratico blocchetto elettrico sinistro AEM: Aprilia Engine Map, 3 differenti mappature disponibili per cambiare il carattere e il modo di erogare la potenza del motore.

3 differenti mappature disponibili per cambiare il carattere e il modo di erogare la potenza del motore. AEB: Aprilia Engine Brake, il sistema di controllo del freno motore regolabile su 3 livelli, con un algoritmo specifico che ottimizza il funzionamento tenendo conto dell’angolo di piega.

il sistema di controllo del freno motore regolabile su 3 livelli, con un algoritmo specifico che ottimizza il funzionamento tenendo conto dell’angolo di piega. ALC: Aprilia Launch Control , il sistema di asservimento alla partenza per esclusivo uso pista, regolabile su 3 livelli, usufruisce di strategie di funzionamento molto efficaci.

, il sistema di asservimento alla partenza per esclusivo uso pista, regolabile su 3 livelli, usufruisce di molto efficaci. AQS: Aprilia Quick Shift , il cambio elettronico, con una nuova strategia di funzionamento , per cambiate rapidissime senza chiudere il gas e senza usare la frizione, dotato anche di funzione downshift , che consente di scalare marcia senza premere la frizione. Permette anche di scalare marcia a gas aperto.

, il cambio elettronico, con una , per cambiate rapidissime senza chiudere il gas e senza usare la frizione, dotato anche di funzione , che consente di scalare marcia senza premere la frizione. Permette anche di scalare marcia a gas aperto. APL: Aprilia Pit Limiter, il sistema che permette di selezionare e limitare la velocità massima consentita per procedere lungo le pit lane dei circuiti, o semplicemente rispettare con facilità i limiti di velocità consentiti su strada aperta al traffico.

il sistema che permette di selezionare e limitare la velocità massima consentita per procedere lungo le pit lane dei circuiti, o semplicemente rispettare con facilità i limiti di velocità consentiti su strada aperta al traffico. ACC: Aprilia Cruise Control. La gestione elettronica avanzata ha permesso di introdurre il cruise control, molto comodo durante i trasferimenti più lunghi, in quanto consente di mantenere la velocità impostata senza agire sul comando del gas.

Oltre all’APRC, Tuono V4 e Tuono V4 Factory adottano di serie il Cornering ABS regolabile su tre livelli, sviluppato in collaborazione con Bosch per garantire non solo estrema sicurezza su strada, ma anche la migliore performance in circuito. Il sistema 9.1 MP, dal peso e dimensioni davvero contenute, è in grado di ottimizzare la frenata e l’intervento dell’ABS in curva, grazie ad un algoritmo specifico che tiene costantemente sotto controllo differenti parametri come l’accelerazione laterale, la pressione esercitata sulla leva del freno anteriore, l’angolo di piega, di beccheggio e di imbardata, modulando l’azione dei freni a garanzia del miglior rapporto tra decelerazione e stabilità. L’ABS lavora all’unisono con il sistema RLM (Rear Liftup Mitigation) di Aprilia, che limita il sollevamento della ruota posteriore nelle staccate più decise. Il primo dei tre livelli di intervento in cui è regolabile permette la disattivazione dell’ABS sulla ruota posteriore, soluzione ideale quando si cerca la massima prestazione e divertimento in circuito.

Vengono introdotti sei Riding Mode non solo per massimizzare l’esperienza di guida in differenti condizioni di utilizzo, ma anche per semplificare la vita a bordo. Al pilota è richiesto soltanto di scegliere il Riding Mode che interpreta meglio la sua esigenza di guida per ottenere automaticamente la migliore messa a punto di traction control, wheelie control, freno motore, ABS e degli altri parametri gestiti.

Sono previsti tre Riding Mode per l’utilizzo stradale:

Tour, per la guida quotidiana;

Sport, per la guida sportiva su strada e

User, che permette la totale personalizzazione dei controlli elettronici.

Tre sono i Riding Mode pensati per l’utilizzo in circuito:

Race, messo a punto dall’esperienza del team di sviluppo Aprilia e indicato per supportare il pilota nelle sessioni in pista sfruttando al massimo il potenziale di Tuono V4 e Tuono V4 Factory;

Track 1 e Track 2, che permettono ai piloti più esperti di personalizzare totalmente il setup dell’elettronica, tenendo i parametri memorizzati per le proprie due piste di riferimento.

La gestione dei settaggi elettronici è facilitata dai nuovi comandi elettrici sui manubri: quello presente sul blocchetto elettrico sinistro è facile e intuitivo grazie ai quattro pulsanti e ai comandi rapidi di gestione del cruise control e del traction control.

La nuova strumentazione digitale TFT da 5 pollici a colori vanta eccezionali possibilità di visualizzazione dei vari parametri. Alle due schermate selezionabili Road o Track (entrambe con retroilluminazione notturna o diurna automatica, grazie alla presenza del sensore crepuscolare) corrispondono altrettanti indici rappresentati. Tra gli accessori è presente Aprilia MIA, la piattaforma multimediale di Aprilia che permette di collegare lo smartphone alla moto estendendo le funzioni della strumentazione. Il sistema Aprilia MIA offre un protocollo di connessione che riduce al minimo il consumo della batteria dello smartphone, e include sia il sistema di infotainment per la gestione di assistente vocale, telefonate e musica tramite gli intuitivi comandi al manubrio, sia la funzione di navigazione, con la quale è possibile, una volta impostata sullo smartphone la destinazione del proprio viaggio, visualizzare le indicazioni direttamente sulla strumentazione. La app Aprilia MIA consente inoltre di registrare i percorsi effettuati ed analizzare i dati acquisiti direttamente sulla app tramite la funzione di telemetria geo-referenziata.

Tuono V4: la declinazione più stradale dedicata al turismo sportivo

La caratterizzazione delle due nuove Tuono V4 è ora nettamente più marcata che in passato. Tuono V4 è stata sviluppata in parallelo alla sorella più sportiva Tuono V4 Factory, perseguendo obiettivi differenti, alla ricerca di una maggiore connotazione stradale e da veloce (anzi velocissima!) sport tourer. Se quindi Tuono V4 Factory è dedicata ad un pubblico assai esigente, preparato e assolutamente sportivo, Tuono V4 invece nasce dalla volontà di offrire una versione più stradale e versatile che sfruttasse l’eccezionale base tecnica e motoristica di Tuono V4, per offrire le peculiarità ed il piacere di guida unico, patrimonio di Tuono V4, ai motociclisti che utilizzano la moto in maniera più trasversale, inclusi i viaggi in coppia. L’ergonomia è stata di conseguenza oggetto di uno studio approfondito, alla ricerca di comfort di marcia per pilota e passeggero. Tuono V4 dispone di un manubrio rialzato per offrire una posizione di guida più eretta e decontratta e di un cupolino di maggiori dimensioni studiato in galleria del vento, a garanzia di una maggior protezione dall’aria. Al passeggero è dedicato un cuscino più ampio e confortevole, oltre ad un robusto maniglione di appiglio e a una coppia di pedane ribassate che permettono agli arti inferiori di rimanere meno piegati, assicurando una buona abitabilità generale anche nelle lunghe percorrenze. Tra gli accessori è presente la coppia di capienti motovaligie asimmetriche laterali. Coerentemente con la destinazione più stradale e da veloce sport tourer, Aprilia Tuono V4 è equipaggiata con un terzetto di sospensioni Sachs pluriregolabili. Forcella e ammortizzatore posteriore hanno una taratura che, pur tenendo conto delle esuberanti prestazioni del suo motore V4 da 175 CV, consentono una guida più confortevole sia per il pilota sia per il passeggero. Essendo completamente regolabili, permettono comunque ad ognuno di trovare il proprio setup preferito. Il motore V4 dal carattere e sound unici al mondo è la medesima unità installata su Tuono V4 Factory, ma presenta un rapporto della trasmissione finale più lungo che garantisce accelerazioni più fluide e più facilità di gestione dell’esuberante potenza a disposizione, oltre ad assicurare un regime di rotazione minore alle velocità autostradali consentite. Anche i pneumatici di primo equipaggiamento sono di estrazione stradale sportiva: i performanti e duraturi Pirelli Diablo Rosso III, con la sezione di quello posteriore da 190/55. A distinguere la nuova Tuono V4 concorrono anche varianti cromatiche più sobrie ed eleganti.

Versioni e colori

Tuono V4 è una eccezionale macchina da divertimento stradale, sviluppata anche per un utilizzo turistico veloce. È disponibile in due eleganti colorazioni: Tarmac Grey, dominata dal grigio e dal nero, capaci di sottolinearne l’animo maturo; Glacier White, dominata dal bianco opaco che esalta la purezza delle linee di Tuono V4. Tuono V4 Factory vanta un allestimento ancora più ricco costituito dal sistema di sospensioni semiattive Öhlins Smart EC 2.0 (al posto del terzetto di sospensioni meccaniche Sachs pluriregolabili di Tuono V4). È disponibile nella grafica Aprilia Black che alterna il nero lucido ad alcuni richiami di rosso, in grado di esaltare le forme del telaio in alluminio. Tuono V4 Factory calza più sportivi pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa, con quello posteriore dalla sezione maggiorata a 200/55, comunque omologato e disponibile anche per Tuono V4.

Ricca gamma accessori per rendere Tuono V4 unica

Aprilia ha studiato e sviluppato una nutrita gamma di accessori per la personalizzazione di Tuono V4 e Tuono V4 Factory. Oggetti selezionati di elevata qualità, utili per rendere le due Tuono V4 più performanti, più belle o più comode.

Scarico slip-on omologato: realizzato da Akrapovic, è disponibile con silenziatore in titanio.

Scarico slip-on racing: realizzato da Akrapovic, è disponibile con silenziatore in carbonio.

Scarico completo racing: gruppo di scarico completo di collettori, realizzato da Akrapovic. È disponibile con terminale in carbonio.

Protezione leva freno racing: protegge la leva freno in caso di urto accidentale.

Coperchio foro targa: in alluminio tagliato al laser, si applica a seguito della rimozione del portatarga, per l’uso in pista della moto.

Prese d’aria freno anteriore in carbonio: si installano facilmente sull’impianto frenante anteriore, riducendo le temperature e mantenendo la stessa performance frenante in situazioni di stress prolungato.

Cerchi forgiati: realizzati in lega di alluminio con processo di forgiatura, offrono massima resistenza a fronte di un peso ridotto, essenziale per aumentare la maneggevolezza.

Cambio rovesciato racing: elemento meccanico che rovescia la modalità di cambiata delle marce, per migliorare le performance in pista.

Componenti in carbonio: parafango anteriore e paratacchi. Realizzati in fibra di carbonio. Garantiscono un look sportivo e un minor peso complessivo.

Staffa per scarico: staffa di supporto in carbonio o alluminio per il silenziatore, nel caso di rimozione delle pedane passeggero.

Porta USB: si posiziona a fianco della strumentazione. Utile per caricare device esterne.

Kit pedane: realizzate in alluminio ricavato dal pieno, sono regolabili su più posizioni.

Portatarga regolabile: realizzato in acciaio tagliato al laser. Comprende la luce targa a LED.

Telo coprimoto: in lycra traspirante, è pensato per proteggere la moto dalla polvere.

Kit Aprilia MIA: il kit d’installazione della piattaforma multimediale dedicata ai modelli V4 Aprilia è formata dalla centralina bluetooth e dai cablaggi necessari per il montaggio.

Sella pilota comfort: imbottitura in gel e rivestimento realizzato con materiali che offrono la massima aderenza.

Valigie laterali: dedicate a Tuono V4, si installano attraverso l’apposito telaietto in tubi d’acciaio. Quella sinistra, dotata di sgancio rapido “fast click”, ha una capacità di carico di 16 litri; quella destra di 6,5 litri.

Cupolino maggiorato: di serie su Tuono V4, offre una superficie del 18% più ampia di quello di serie, per garantire maggiore protezione dall’aria.