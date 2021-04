Un ospite davvero insolito ha fatto visita ai giocatori del Toronto FC, club canadese di MLS, impegnati in una seduta di allenamento in programma a Miami, in Florida. Durante lo svolgimento di alcuni esercizi, gli atleti sono stati sorpresi dall’arrivo sul campo di gioco di un alligatore, che ha iniziato a muoversi indisturbato tra cinesini e porticine. La squadra del Toronto FC ha subito interrotto l’allenamento e immortalato il rettile con gli smartphones, tenendosi ovviamente a distanza di sicurezza.

Guy didn’t get the memo about closed training 🐊 Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

L’acquisto in prestito

Trascorso qualche minuto dal suo arrivo sul campo da gioco, alcuni membri dello staff tecnico del Toronto FC si sono avvicinati all’alligatore provando a mandarlo via, ma è stato lo stesso animale a levare le tende intraprendendo in senso inverso il percorso che lo aveva condotto all’interno del centro di allenamento. Una situazione curiosa che ha spinto il social media manager del club canadese a scherzarci su, pubblicando su Twitter non solo le foto dell’alligatore ma anche un comunicato con cui ha annunciato l’acquisto ‘in prestito’ dell’alligatore.