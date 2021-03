Un’esperienza di viaggio end-to-end unica grazie alla partnership tra Denison Yachting e Wheels Up [FOTO]

Denison Yachting annuncia una nuova partnership con Wheels Up, il marchio leader nell’aviazione privata, per offrire ai proprietari di yacht e ai clienti charter di Denison e ai membri Wheels Up un’esperienza di viaggio end-to-end su misura. Grazie alla partnership, gli ospiti possono ora volare con Wheels Up direttamente dall’aeroporto di loro scelta alla loro destinazione nautica, mantenendo la completa privacy durante l’intero viaggio e un viaggio senza soluzione di continuità da casa al porto turistico.

Grazie alla partnership, i clienti Denison hanno accesso a una gamma di opzioni di aeromobili in tutte le classi di cabina, dai jet leggeri a quelli di grandi dimensioni disponibili per la prenotazione immediata con prezzi dinamici e tariffe orarie limitate. Riceveranno anche vantaggi multipiattaforma con Wheels Up tra cui catering in volo, servizio in volo a seconda del tipo di aeromobile, coordinamento del trasporto via terra e l’esperienza Wheels Up Safe Passage ™, un programma completo di sicurezza e salute per i dipendenti Wheels Up Membri, clienti e partner.

A loro volta, i membri Wheels Up riceveranno un accesso speciale al mondo dello yachting di lusso con Denison, uno dei nomi più esperti e noti del settore, tariffe esclusive per charter di yacht, inviti a eventi privati ​​di yachting ed esperienze di saloni nautici VIP .

“La partnership tra Denison Yachting e Wheels Up rende i viaggi di lusso più snelli che mai“, ha affermato Ben Famborough, Direttore di Superyacht. “Siamo lieti di offrire agli ospiti avventure uniche e completamente private curate da due migliori marchi con accesso a vantaggi esclusivi nei settori dell’aviazione e della nautica da diporto.”

“Siamo entusiasti di collaborare con Denison per offrire un’opportunità esclusiva ai nostri membri di combinare aviazione privata e nautica da diporto nella migliore esperienza di viaggio di lusso“, ha affermato Brian Reid, Vicepresidente esecutivo di Wheels Up. “Innoviamo sempre per conto dei nostri membri e speriamo che le famiglie, le coppie e gli individui di Wheels Up e Denison desiderino godersi questi viaggi curati mentre iniziano a pianificare i viaggi primaverili ed estivi“.

Le destinazioni per lo yachting più popolari di Denison includono i Caraibi, le Isole Cayman, la Florida, il Messico e Nantucket, che sono tutte presenti nelle 26 esperienze curate dalla partnership. Con la sua offerta unica, Wheels Up è in grado di volare da e per aeroporti privati ​​e commerciali di tutto il mondo, rendendo facile e conveniente raggiungere destinazioni remote in modo rapido ed efficiente.