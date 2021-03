Two Women Two Men, il brand italiano di jeanswear che onora tradizione e innovazione del Made in Italy [FOTO]

La tradizione del jeans italiano è rinomata nel mondo eppure sono rimasti pochi i brand di jeans che creano, producono, lavano e propongono collezioni Made in Italy. Two Women Two Men nasce nelle Marche nel 2003 grazie a Compagnia del Denim, la società fondata dal Master of Denim Alessandro Marchesi nel 1991 e che dal 2008 fa parte del Gruppo Cris Conf (PINKO), guidato da Pietro Negra. Filiera totalmente italiana, sperimentazione e fedeltà alla tradizione, qualità dei tessuti, materiali sostenibili, cura del dettaglio, vestibilità impeccabili e lavaggi innovativi, sono le caratteristiche che fanno di Two Women Two Men un brand unico al mondo. Passione e creatività esaltano le lavorazioni artigianali dando vita a capi “autentici” che rappresentano al meglio l’ecletticità e la profonda conoscenza del prodotto di Alessandro Marchesi e della Compagnia del denim che negli anni hanno lavorato, tra gli altri, per Helmut Lang, Evisu, Michiko Koshino, Raf Simons e Edwin.

Come suggerito dal nome, il brand si divide in Two Women, la linea donna, e Two Men, la linea Uomo. TWO WOMEN si sviluppa tra contaminazioni e stili eterogenei, lungo un percorso di conoscenza e pensiero che porta alla definizione di un denim confortevole e autentico. Un’immagine estremamente femminile, evidente nell’uso dei tessuti Super Stretch nei fit più slim, espressa anche nei modelli boyfriend, mom jeans and baggy che utilizzano invece un denim crudo, per poi giocare con volumi e tessuti nei wide leg, ottenendo un effetto elegante e raffinato. Ogni collezione si caratterizza per un’ampia gamma di vestibilità, pesi e materie.

Il modello flare Gaila si conferma il jeans più versatile, mentre il regular Elis quello più di tendenza. I lavaggi, totalmente effettuati in Italia come ogni passaggio del processo produttivo, sono gesti di pura maestria. TWO MEN si caratterizza per una straordinaria selezione di tele denim, dove i diversi pesi e le miscele dei cotoni sono scelti in maniera coerente al design. Il DNA della linea è rappresentato da un’interpretazione minimal chic anche dei capi più dirompenti. Le collezioni jeans TWO MEN sono strutturate su una gamma di vestibilità molto versatile, dallo slim allo slouchy, dal regular al cargo, con varianti di raffinata tecnica sui lavaggi. Il modello Paul Newman è un must, indossato da artisti e celebrities sul lavoro e nella vita privata, il Farran rappresenta invece una rivisitazione iperfashion del jeans, mentre il Geronimo l’evoluzione del classico 5 tasche.Two Women Two Men conta su un archivio storico che raccogli pezzi unici per quanto riguarda i denim, i lavaggi e i capi senza tempo delle sartorie militari. Una ricerca incessante effettuata da Alessandro Marchesi, grande appassionato di cultura vintage. La conoscenza del prodotto, unita al lavoro delle maestranze e degli artigiani del brand, cresciuti nelle Marche, in quella che veniva denominata la Jeans Valley, permette al brand una proposta inedita e autentica nell’intero panorama internazionale del jeans e non solo.

Per la collezione Spring Summer 2021 Two Women Two Men ci porta in Messico, dove trova ispirazioni per tessuti e colori. La collezione Uomo ruota intorno alla stampa tipica del Mexico Blanket, quella Donna ha nella camicia jeans vintage il suo must have. Jeans con differenti pesi, inclusi tessuti rigidi leggeri. La tradizione dei tessuti del Centro America reinterpretata con mano denim. Il colore, protagonista assoluto, trattato con maestrie nei lavaggi del jeans e del cotone. Una capsule 100% naturale di denim, cotone e canapa, trattata senza l’uso della chimica, nel rispetto del pensiero etico ed eco-friendly di cui è sempre stato pioniere il brand. TWO WOMEN TWO MEN è disponibile nei migliori fashion retailer internazionali e sul sito e-commerce www.twowomentwomen.it