Starlet, la nuova collezione di occhiali da sole al femminile di Rodenstock si ispira agli anni ’50 in Costiera Amalfitana [FOTO]

Costiera Amalfitana, anni ’50, emozioni che sappiamo riconoscere o solo immaginare, che ci appartengono nell’anima. Il calore del tramonto sul mare, il profumo degli agrumi che colorano il verde delle foglie e il bianco delle case intorno, una passeggiata in piazzetta, tra le geometrie delle ceramiche, joie de vivre e “la dolce vita” che di li a poco sarebbe diventata una bandiera di stile. Il Mediterraneo, il suo ritmo, il suo charme. Questo è lo scenario a cui Rodenstock si è ispirato per disegnare il nuovo modello Starlet, con il suo taglio a farfalla, la femminilità dirompente, lo stile bon ton e l’eleganza italiana che hanno dato un’identità emozionale al nostro Paese in tutto il mondo.

Due modelli in 3 varianti colori in acetato italiano combinato a dettagli in acciaio inossidabile, un design raffinato e senza tempo. Il look bicolore dona personalità alla collezione, il verde acqua, le sfumature di rosso, la purezza del bianco che si combina ai dettagli oro, il nero e la pietra. La collezione Starlet è disponibile nei migliori retailer di eyewear.

Prezzi da: € 159,00