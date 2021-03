C’è chi ama l’Inter per il nonno e chi ha dedicato una canzone a Glik: quali squadre tifano i cantanti di Sanremo?

L’attesa è finita, il 71° Festival di Sanremo è pronto a regalare emozioni e spettacolo. Tanti i cantanti in gara, diretti dal solito Amadeus che anche in questo 2021 ha pensato bene di rendere ancora più sportiva la kermesse canora in programma al teatro Ariston dal 2 al 6 marzo.

Insieme al direttore artistico, sul palco salirà anche Zlatan Ibrahimovic come ospite fisso in tutte le serate, tranne quella di mercoledì perché impegnato a San Siro nel match tra Milan e Udinese. Nelle restanti serate invece affiancherà Amadeus e Fiorello, lanciandosi anche in una prova canora con Sinisa Mihajlovic, anche lui invitato come ospite ma solo per una serata. Come rappresentanti del mondo dello sport ci saranno anche Alex Schwazer, invitato dopo l’archiviazione del procedimento per doping, e la coppia Federica Pellegrini-Alberto Tomba come testimonial di Milano Cortina 2026.

Francesca Michielin

La cantante di Bassano del Grappa partecipa a Sanremo 2021 insieme a Fedez, portando sul palco la canzone ‘Chiamami per nome‘. Un brano dalla sonorità ‘fresca’, come la passione di Francesca Michielin per la Juventus. La vincitrice della quinta edizione di X Factor non ha mai nascosto il suo tifo sfegatato per i colori bianconeri, al punto da arrabbiarsi sui social quando qualcosa va storto. L’ultimo esempio riguarda il tweet postato durante Napoli-Juventus, quando la Michielin ha pubblicato una frase polemica per il rigore concesso per il fallo di Chiellini: “rega non posso dire niente lo so, ma se questo è un arbitraggio serio allora la prossima arbitro io”. Guai a toccare la Juve a Francesca Michielin, potrebbe arrabbiarsi di brutto.

Ghemon

Grande sportivo e amante del basket, Ghemon non ha mai nascosto la sua passione anche per il calcio. In gara a Sanremo con il suo brano “Momento perfetto“, l’artista di Avellino ha come idolo Gianluca Vialli e ha scelto Marco Belinelli come protagonista del video della sua ‘Nessuno vale quanto te’. Tra i suoi sogni c’è anche quello di conoscere José Mourinho, indicato come uno dei personaggi più curiosi e controversi del mondo dello sport. La sua squadra del cuore? Il team di basket di Avellino, adesso in Serie B per alcune vicissitudini societarie.

Gio Evan

Non segue molto lo sport, ma Gio Evan ha l’Inter nel cuore per un motivo particolare: ha promesso al nonno di portare avanti la sua fede nerazzurra. L’artista di Molfetta non è un tipo che ama spesso andare allo stadio, ma ha ammesso di tifare per la formazione di Conte, gioendo per i successi e arrabbiandosi per le disfatte. Bellissime inoltre anche le parole dedicate a Maradona dopo la sua morte: “ciao numero 10, mi batte forte il corazon, innamorato son e innamorato resto“.

Malika Ayane

Si preannuncia un acceso derby dunque tra Gio Evan e Malika Ayane, dal momento che l’artista milanese non ha mai nascosto la sua passione per il Milan. Segue tutte le partite e dimostra anche molta competenza in materia, commentando in maniera analitica i match dei rossoneri. Il suo idolo è Gigio Donnarumma, ma è impaziente di incontrare Ibrahimovic sul palco dell’Ariston.

Noemi

“Mi sento come Venditti con il suo Roma Roma Roma” parole e anche musica, in questo caso, di Noemi che si è detta orgogliosa del coro ideato dai tifosi del Napoli rimodulando il testo di ‘Vuoto a perdere’. Da quel momento, le sue note riecheggiano spesso al ‘Maradona’, un modo per sentirsi ancora più legata alla città di Napoli, con la quale adesso condivide una cosa davvero importante per il popolo azzurro.

Madame

La particolarità di Madame, oltre alla sua splendida voce, è quella di essere apprezzata da uno dei giocatori più forti della storia del calcio: Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha postato nel 2019 un video dal suo terrazzo con ‘Schiccherie‘ di Madame sullo sfondo, ricevendo come risposta una clip in cui l’artista palleggia a bordo piscina. Uno scambio che ha alimentato la passione di Madame non solo per lo sport in generale, ma soprattutto per il calcio.

Davide Toffolo (Extraliscio)

Davide Toffolo invece ha ben chiaro in mente qual è la sua squadra del cuore: ovvero il Pordenone. Il cantante dei ‘Tre Allegri Ragazzi Morti’, in gara a Sanremo 2021 con gli Extraliscio, non è solo un apprezzato fumettista ma anche un appassionato di sport, che ha anche dedicato alla squadra del suo cuore una maschera con i colori neroverdi.

Willie Peyote

Willie Peyote ha portato a Sanremo 2021 una canzone, intitolata ‘Mai dire mai’, che presenta una frase apparentemente polemica nei confronti dello sport: “Riapriamo gli stadi ma non teatri né live”. L’artista ha spiegato che si tratta sì di una provocazione, ma fatta da un personaggio che ama follemente il calcio e il suo Torino. Proprio per questa passione granata, in passato ha dedicato una canzone a Kamil Glik, ex capitano della squadra di Cairo.

Bugo

Durante la 70ª edizione è finito sotto i riflettori per la lite in diretta con Morgan, che lo ha spinto ad abbandonare il palco di Sanremo. Quest’anno Bugo ci riprova con ‘E invece sì”, portando all’Ariston anche la sua fede juventina mai nascosta in passato. L’artista milanese è tra i più attesi al Festival, dove torna per riscattare la brutta figura di dodici mesi fa.