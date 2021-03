Premiata lancia il suo Manifesto della Ripartenza, per guardare al futuro con energia e una fiducia nel mondo rinnovata [FOTO]

Premiata lancia il suo Manifesto della Ripartenza. Il brand ha sempre dedicato le sue immagini a temi sociali, attraverso uno sguardo inusuale e profondo sulla cultura giovanile e i suoi molteplici cambiamenti, mettendo in luce tematiche quali l’inclusività e la diversity. Argomenti affrontati in modo pionieristico, quando ancora il marketing dei brand e delle aziende era concentrato esclusivamente sul prodotto.

Il Manifesto della Ripartenza, che segue la recente campagna “Sorrisi”, rappresenta ancora una volta valori condivisi e un messaggio chiaro di speranza, il desiderio di guardare avanti con positività e fiducia. Il Manifesto di Premiata si sviluppa con una creatività spiccatamente Anni ’80. Una scelta non casuale, dettata dai significati propri di quel decennio che ricordiamo per l’energia e lo spirito di ottimismo da cui era contraddistinto.“Nothing will stop Us” è uno dei messaggi che con chiarezza spiega i significati del progetto che, da un punto di vista artistico e filosofico, poggia sui temi e le sensazioni di War is Over di John Lennon e Yoko Ono. Un contributo simbolico, per guardare al futuro con energia e una fiducia nel mondo rinnovata.