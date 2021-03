MCS celebra la polo shirt: un capo intramontabile protagonista della collezione SS21 [FOTO]

MCS presenta la polo shirt, un capo intramontabile

MCS presenta all’interno della collezione SS21 una scelta infinita di polo shirt, il modello nato nel 1896 e mai più uscito dal radar della moda maschile. Lo sviluppo di questo capo intramontabile non passa dal fit, regular come da comandamento, ma dall’ampia palette colori che passa in rassegna tutte le tinte più classiche, con una scelta eclettica ed allo stesso tempo rigorosa. Una vera e propria celebrazione di un modello da sempre presente nel guardaroba maschile, segno di classe, educazione e bon ton. La polo MCS si contraddistingue per il filato di qualità, un cotone di alta gamma, un delicato utilizzo dei dettagli a contrasto e, ovviamente, il logo del mitico rider che ha reso il brand popolare in tutto il mondo.

Prezzo : da € 49,00 a € 79,00

I capi MCS sono disponibili nei migliore retailer Uomo e su www.mcsapparel.eu.com