Elegante e lussuosa, McLaren accende i riflettori su Artura: la supercar da oltre 200mila euro

McLaren ha confermato i dettagli del pacchetto di garanzia e assistenza per la sua nuovissima supercar Artura, questo farà si che l’esperienza di proprietà dell’auto sia altrettanto entusiasmante quanto l’esperienza di guida ad alte prestazioni che saprà regalare. Rivelata il mese scorso come la prima ibrida ad alte prestazioni prodotta in serie dalla pionieristica azienda di supercar di lusso, l’Artura è il prodotto di oltre mezzo secolo di esperienza e competenza Mclaren sia nel mondo delle competizioni che delle vetture stradali. Oltre a stabilire nuovi parametri di riferimento nella classe delle supercar in termini di prestazioni ed efficienza, l’Artura aumenta i livelli di garanzia Mclaren oltre ad includere un pacchetto di servizi d’assistenza.

Le parole del Product Strategy Director

Queste le parole di Jamie Corstorphine, Product Strategy Director, Mclaren Automotive: “la nuovissima Mclaren Artura è stata progettata e ingegnerizzata per garantire prestazioni ai massimi livelli in ogni situazione, negli spostamenti urbani esclusivamente elettrici, a emissioni zero, per gli spostamenti di piacere nei fine settimana, nella guida dei percorsi preferiti e durante le sessioni in circuito. Oltre a stabilire nuovi standard nella classe delle supercar in termini di prestazioni ed efficienza, ha una garanzia di livello assoluto e un pacchetto di servizi da abbinare, che offrono ai nostri clienti la massima tranquillità mentre si godono la loro nuova supercar ibrida ad alte prestazioni”.

Garanzia di 5 anni

Ogni nuova Artura sarà coperta dal momento dell’acquisto da una garanzia del veicolo di 5 anni o 75.000 km, una garanzia della batteria ibrida di 6 anni o 75.000 km e una garanzia sulla carrozzeria (anti perforazione) di 10 anni e chilometraggio illimitato. Questo pacchetto completo di garanzia è incluso standard in tutti i mercati del mondo, con l’ulteriore fornitura di un pacchetto di assistenza stradale di 5 anni in quasi tutte le regioni, compreso il Regno Unito.

Piano di assistenza

I proprietari di Artura beneficeranno anche di un piano di assistenza di 3 anni1, che copre il costo di tutta la manutenzione regolare effettuata nei servizi a intervalli di 12 mesi o 15.000 km / 9.000 miglia. Questo include la sostituzione dell’olio motore e dei filtri, il rinnovo dei filtri dell’aria del motore e del motore elettrico, il rifornimento del liquido dei freni e le ispezioni di sicurezza complete. Restano esclusi solo componenti soggetti ad “usura” come pneumatici e freni da considerare, come costi per i clienti al pari di carburante e delle accise sui veicoli, entrambi però ottimizzati dalla potente ed efficiente trasmissione ibrida ad alte prestazioni di Artura e da una bassa emissione di CO2 di soli 129 g / km *. La garanzia, l’assistenza e le disposizioni di servizio sono tutte trasferibili, migliorando il futuro status di Artura quale vettura Mclaren Qualified.

Prezzo

La nuova Artura, ha un prezzo in Italia di € 231.000, è disponibile in una specifica standard e tre ulteriori livelli di allestimento: Performance, che propone un’estetica sportiva e funzionale; TechLux, dove il focus è sul lusso tecnico come suggerisce il nome; e Vision, che mostra un aspetto più audace. Tutte le specifiche godono di un alto livello di funzionalità di serie, con la possibilità per i clienti di aggiungere un Practicality Pack come opzione gratuita **, che include il “Vehicle Lift” (alzamento del veicolo); specchietti retrovisori esterni riscaldati e ripiegabili elettricamente con funzionalità “dip in reverse”; quattro sensori di parcheggio anteriori e quattro posteriori; telecamera posteriore; Homelink® e porte con chiusura assistita “soft-close”. Inoltre, Apple CarPlayTM e Android AutoTM sono supportati come standard per integrazione del telefono cellulare sia nel quadro strumenti che sullo schermo del display centrale.