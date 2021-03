Eleganza e design scultoreo, luci sul nuovo ‘Mangusta Oceano 39: una villa sul mare che profuma di lusso

Un tri-deck che dà un volto unico all’intera categoria, uno yacht che rappresenta una nuova esperienza di vita a bordo, sviluppando un concetto di spazi aperti e di contatto diretto con il mare totalmente innovativo grazie ad una sovrastruttura minimal e all’impiego massimo di vetro. Una comunicazione totale tra interno ed esterno, come fosse il patio di una moderna villa sul mare dalle impressionanti superfici vetrate, con interni all’insegna di un caldo minimalismo, terrazze ribaltabili che danno accesso ad un beach house/garage a 180° su misura per l’Armatore. La zona di poppa è un dialogo ininterrotto da un ponte all’altro, una naturale estensione sull’acqua. La beach, infatti, non è una piattaforma estendibile, ma una vera beach house.

Prua imponente

Impavesate ridotte al minimo e parapetti in vetro, per offrire la massima pulizia visiva, abbinati a porte vetrate scorrevoli a tutta altezza, per godersi al meglio qualsiasi vista. Una prua imponente, dall’impronta possente che protegge la timoneria vetrata e la piscina infinity, il cui fondo, in parte a vetri, inonda di luce naturale la cabina dell’Armatore. Una seconda piscina infinity collocata sul ponte sundeck permette di godersi panorami sconfinati dove il solo limite è la propria immaginazione. Gli esterni sono marcati da un design scultoreo che delinea le linee tese del sundeck, enfatizzato da elementi distintivi e sofisticati, con un lighting design che evidenzia l’essenza del teak dei ponti esterni creando una continuità di materiali tra dentro e fuori.

Capolavoro di stile

Ogni ponte è stato pensato per permettere all’Armatore di configurare gli spazi a suo piacimento con arredi loose, aree da customizzare secondo i propri desideri. Un capolavoro di stile ed innovazione, che però non solo non rinuncia alle performance ma le migliora. La doppia propulsione disponibile permette di raggiungere velocità di massima differenti. Velocità massima di 16 nodi per la versione dislocante e 21 nella versione fast displacement. Entrambe le versioni garantiscono livelli di rumorosità ridotti al minimo aumentando ulteriormente il comfort a bordo. Sotto il limite delle 299 GT.

Villa sul mare

Una moderna villa sul mare: gli ampi spazi esterni permettono di godersi viste impareggiabili da terrazze vetrate. Che si voglia godersi una cena all’ancora a Porto Cervo o Saint Tropez, o raggiungere le Bahamas o gli Hamptons, il Mangusta Oceano 39 offre lo stile e il comfort di una penthouse di Miami. Il tutto con volumi assolutamente incredibili, mai raggiunti prima su yacht di queste dimensioni, resi possibili dal know-how Mangusta e dalla sinergia con il designer Alberto Mancini che ha curato gli interni. Indubbiamente una nuova pietra miliare della sua gamma considerata, ancora prima di essere presentata, un ‘game changer’ dell’intero segmento. Il Mangusta Oceano 39 è una villa tutta vetri pronta a salpare, pensata per affrontare qualsiasi tipo di navigazione. E farlo con la classe invidiabile che è nel DNA Mangusta.