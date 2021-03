Intimissimi Uomo e Fila insieme per una collezione contemporanea e versatile per un uomo attento allo stile [FOTO]

L’estetica e la funzionalità di Intimissimi Uomo incontrano l’urban attitude di Fila. Nasce così una collezione contemporanea, versatile e destinata ad un uomo attento allo stile.

Intimissimi Uomo, punto di riferimento per il mondo intimo maschile, si distingue per le sue collezioni moderne e di tendenza, e per una costante attenzione ai materiali e al comfort. Pensato per soddisfare tutte le tipologie di uomo, ha ampliato progressivamente le proprie collezioni con veri e propri total look, dall’homewear a capi esternabili e allo swimwear.

Fila è riuscito negli anni a combinare il mondo sportswear ad un gusto metropolitano e attuale, capace di proporre con successo l’abbigliamento active anche nel mondo lifestyle e fashion. Nasce da qui la collezione Fila x Intimissimi Uomo che unisce gli elementi del Dna dei due brand. L’eleganza nel design, l’attenzione al dettaglio e la praticità di Intimissimi Uomo si fondono alle contemporanee tendenze streetwear di Fila.

Prende così vita una collezione dal gusto athleisure che comprende underwear, felpe e pantaloni, t-shirt e costumi da bagno, caratterizzata da grafiche impattanti e distintive, con il logo Fila con l’iconica F protagonisti, insieme all’utilizzo di color block rosso, bianco, nero e camouflage. La vestibilità e i materiali riflettono la massima trasversalità dei capi, che diventano adatti ad ogni occasione d’uso.

Le felpe – tra i capi must – in cotone o in acetato, nelle versioni zip e cappuccio, hanno un peso che si adatta a tutte le stagioni. Capi che uniscono comfort a funzionalità, come le felpe e i pantaloni che non si deformano su gomiti e ginocchia anche dopo ripetuti utilizzi.

Le t-shirt, capi essenziali ed iconici, sono realizzate in 100% cotone, si identificano per la presenza del logo Fila di grande impatto.

Immancabile nella collaborazione l’underwear, slip e boxer in morbido cotone elasticizzato dal design essenziale e contemporaneo e dal gusto urban. E per la stagione estiva verrà presentata anche la linea mare, con due tipologie di costumi, uno in lunghezza media e uno più corto con spacchi laterali adatto all’attività sportiva.