Ibiza 85, Austin Parker Yachts si rinnova con un nuovo yatch sportivo ma di classe [FOTO]

Nel profondo processo di rinnovamento, iniziato nel 2020, Austin Parker Yachts dopo il lancio e la vendita dei modelli IBIZA 44 WA, IBIZA 52 WA e MAHON 54 MY, avvia la produzione di uno yacht di classe superiore, l’IBIZA 85: l’ammiraglia del Cantiere è un 27 metri dalle caratteristiche sportive che racchiude classe, stile caratterizzante e soluzioni innovate con proposte progettuali e tecnologiche mai utilizzate prima su un’imbarcazione di queste dimensioni e totalmente custom.

Lo yacht, di cui è stata venduta la prima unità, è in avanzata fase di costruzione, con varo previsto il prossimo mese di giugno. L’affiatato sodalizio con lo studio di progettazione Fulvio De Simoni Yacht Design, che ha firmato tutta la nuova linea, ha consentito di creare un’imbarcazione che racchiude sia i desideri dell’Armatore che le richieste del Cantiere, proponendo un layout fuori dal comune, non solo per la parte di design e compartimentazione degli spazi ma anche per le soluzioni tecniche adottate a bordo. L’impostazione suggerita dalle linee di design è filante, elegante, sportiva e non lascia immaginare gli enormi spazi che sono stati ricavati in pozzetto, tuga e soprattutto sotto coperta.

Al contrario delle imbarcazioni sportive, dedicate esclusivamente ad una clientela giovane, l’IBIZA 85 grazie alle soluzioni tecniche adottate a bordo si propone come barca ideale anche per armatori di età più matura. La prima caratteristica che colpisce è la possibilità di trasformare la libertà creata dalla totale apertura del salone (in continuità con l’enorme pozzetto che misura 15 metri di lunghezza, tra

plancia di comando e piattaforma bagno), in una versione “sedan” semplicemente azionando comandi elettrici a movimentazione idraulica: 2 cristalli laterali e la grande porta in cristallo a poppa chiudono e proteggono il salone, emergendo dalla posizione “a scomparsa”.

Il pozzetto è attrezzato con prendisole, sotto il quale è realizzato l’hangar che alloggia il tender e altri accessori, oltre a una zona pranzo con tavolo centrale e 10 posti a sedere. Sotto il filante hard-top, divani e mobili attrezzati per servire la zona pranzo e dotati di frigoriferi e congelatori. La plancia di comando, all’altezza di uno yacht di questa importanza, ha 2 coppie di poltrone, tutte indipendenti, per ospitare pilota, co-pilota e due ospiti in comodità e sicurezza, considerando le accelerazioni e prestazioni che vengono raggiunte.Si accede a prua attraverso comodi e sicuri passaggi protetti, walk-around, sempre mantenendo il medesimo piano di calpestio del salone, per accedere a una grande area attrezzata con divano a “U”, due tavoli trasformabili, prendisole e 4 chaise-lounge rivolte a prua.

Un baglio di 7 metri, unito ai 27 metri f.t. dell’imbarcazione, hanno consentito di accontentare le richieste dell’Armatore di ottenere 5 cabine indipendenti ( 3 matrimoniali, 2 doppie ) dotate ognuna di bagno e doccia, una grande cucina e l’alloggio per 3 membri dell’equipaggio, completamente separato e dotato di servizi indipendenti, esaltando le infinite possibilità della costruzione custom.

Da vera sportiva, l’IBIZA 85 monta 2 Man di ultima generazione da 2000 HP cad. e gruppo di trasmissione di superficie Arneson n°15 che accreditano l’imbarcazione di una velocità di crociera stimata fra i 38 e i 40 nodi con una massima di 45. Lo yacht monta serbatoi carburante da 6000 litri e riserva d’acqua da 1500 litri, 2 generatori Onan da 27 kw, stabilizzatore Seakeeper 26, aria condizionata e l’elettronica più sofisticata.