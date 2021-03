Il giga-yacht Nord, il cui progetto originario si chiamava Opus, ha lasciato il 19 febbraio 2021 il cantiere navale di Lürssen e ha iniziato il suo viaggio inaugurale. Si tratta di una nave lunga 142 metri, su cui possono pernottare fino a 36 ospiti, in 20 cabine.

Responsabile per i suoi splendidi esterni e interior design è lo studio italiano Nuvolari-Lenard, che ha dato all’imbarcazione il suo aspetto sorprendente, con un design di prua mai visto prima su uno yacht. “Nord è stato progettato con un’idea in mente: deve provocare forti emozioni in ogni osservatore, non solo attraverso le sue dimensioni, ma con il design stesso. Nessuno dovrebbe essere lasciato indifferente” le parole di Dan Lennard. “Che piaccia o no, il design deve colpire. Nord è una nave seria prima di tutto, ma trascende anche il linguaggio tradizionale di yacht e design. È una nave da guerra che indossa uno smoking, un’esploratrice con l’eleganza di un gentiluomo . Siamo entrati in una nuova direzione nel design di yacht“.

Eccellenza e lusso

“In Lürssen, crediamo che per costruire uno yacht sia fondamentale lavorare come una squadra e, per eseguire un progetto così completo, è necessario un team eccellente” afferma il Managing Partner, Peter Lurssen. In questo caso, il team era composto dal team design di Nuvolari-Lenard, da Moran Yacht & Ship che ha supervisionato la costruzione per conto dell’armatore e, ovviamente, dal team di progetto di Lürssen. “Non vediamo l’ora che Nord trovi il suo posto tra i suoi colleghi come un’affermazione straordinaria nella costruzione di grandi yacht, basata su un forte design e competenze ingegneristiche esperte“.

Caratteristiche e scheda tecnica

La prua del giga yacht Nord ricorda quella di una portaerei, sul ponte principale trova spazio una delle due piste di atterraggio per l’elicottero, mentre la seconda si trova a centro nave, caratterizzata da un hangar retrattile per il velivolo. Lo yacht è composto da 5 ponti e riserva la zona di poppa alla piscina e al beach club.

Costruttore: Lürssen Yachts

Lunghezza fuori tutto: 142 m

Baglio: 21 m

Gross tonnage: 10.154 t

Net tonnage: 2.785 t

Anno di costruzione: 2021

Scafo: acciaio

Sovrastrutture: alluminio

Architettura navale: Lürssen Yachts

Design esterni: Nuvolari Lenard

Design interni: Nuvolari Lenard

Classificazione: Germanischer Lloyd AG

Ponti: 5

Ospiti: 36

Cabine ospiti: 20.