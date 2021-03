Le Safety and Medical Cars Mercedes-AMG stanno per debuttare nella stagione 2021 di Formula 1 con una nuova verniciatura: il rosso intenso. Questa colorazione non solo corrisponde alla linea Mercedes-AMG, ma rappresenta anche CrowdStrike, il partner del team Mercedes-AMG Petronas F1. Il leader di mercato nella sicurezza informatica diventerà il partner ufficiale Mercedes Safety Car da questa stagione. Come negli anni precedenti, l’auto utilizzata per la Safety Car è la Mercedes-AMG GT R da 430 kW (585 CV) con consumo di carburante combinato 12,4 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 284 g/km). La Mercedes-AMG C 63 S Estate, con consumo di carburante combinato 10,0 l/100 km, emissioni di CO2 combinate 229 g/km, verrà utilizzata invece come Medical Car.

Il programma

In occasione del Gran Premio del Bahrain, in programma il 28 marzo 2021, ci sarà in pista la Safety Car Aston Martin, mentre Mercedes-AMG debutterà con i suoi veicoli di sicurezza il 18 aprile nel secondo appuntamento di Imola. Oltre alla Safety Car, la Mercedes-AMG C 63 S Estate è a disposizione per fornire cure di emergenza come auto medica ufficiale, guidata dal sudafricano Alan van der Merwe. La FIA Medical Car seguirà le auto di F1 nel giro di partenza, poiché le monoposto sono raggruppate in modo particolarmente ravvicinato in questa fase critica della gara. In caso di incidente, i medici sono così in grado di raggiungere il più rapidamente possibile il luogo del crash e prestare immediatamente i primi soccorsi.

Le parole di Domenicali

Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1, si è detto soddisfatto della partnership con Mercedes e Aston Martin: “siamo molto lieti di annunciare la nostra nuova partnership con Aston Martin e Mercedes-AMG per fornire le Safety Car e le Medical Car alla Formula 1. Sono marchi automobilistici iconici e siamo orgogliosi del loro posto nel nostro incredibile sport. Le Safety Car e le Medical Car sono una parte enormemente importante della Formula 1 e sono sempre lì per mantenere i nostri piloti al sicuro. La scorsa stagione abbiamo assistito alla velocità eroica e la dedizione richiesta dagli equipaggi nel salvare Romain Grosjean dal suo drammatico incidente, e sia le auto Aston Martin e Mercedes-AMG sono perfettamente attrezzate per garantire la sicurezza dei piloti”.

Le parole di Masi

Felice per questa partnership anche Michael Masi, Direttore di Gara e delegato alla sicurezza: “siamo lieti di dare il benvenuto ad Aston Martin come fornitore delle Safety Car e Medical Car della Formula 1, condividendo il ruolo insieme ai nostri partner di lunga data di Mercedes, che sono con noi dal 1996. Le Safety e le Medical Car sono una parte essenziale della gestione di un evento sicuro e di successo e sono uno strumento vitale per me come Direttore di Gara al fine di mantenere tutti al sicuro e tornare a correre nel modo più efficiente possibile dopo un incidente. Guardando la Vantage e la DBX, Aston Martin ha fatto un lavoro impressionante. Aston Martin è un marchio iconico con un enorme patrimonio di corse – e insieme al nuovo look della Mercedes-AMG GT R, sicuramente manterrà la Formula 1 veloce anche quando dovremo rallentare le vetture”.