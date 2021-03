La sua priorità è il tennis, ma il segreto del successo di Sinner si chiama… Maria Braccini [FOTO]

Jannik Sinner è il presente e futuro del tennis italiano. Il giovane tennista azzurro ha incantato tutti alle NextGen ATP Finals, del 2019, vincendole a 18 anni e 3 mesi (il più giovane vincitore) e negli anni è cresciuto sempre più, ottenendo risultati davvero importanti, come due titoli ATP. Con quello vinto a Sofia nel 2020, Sinner, a 19 anni e 2 mesi, è diventato il tennista italiano più giovane ad aver vinto un torneo nell’era Open.

Col raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros del 2020 è diventato il tennista più giovane in Italia ad arrivare così avanti in uno Slam e siamo sicuri che sentiremo ancora parlare di lui.

Ma quale è il segreto di Sinner? Sicuramente grande talento, costanza, tenacia, concentrazione e caparbietà, ma c’è anche un altro aspetto che influisce sui buoni risultati e riguarda la vita sentimentale.

Jannik Sinner fidanzato

Sinner ha da poco rivelato di essere fidanzato. “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione”, ha recentemente rivelato in un’intervista a Rai Sud Tirolo. Un lato da non sottovalutare: per essere sereni anche nella vita sportiva, avere il cuore impegnato può solo che far bene. Certo, la relazione deve essere sana e non deve distrarre l’atleta, ma l’amore è solo uno stimolo in più a far bene.

Maria Braccini

Se poi si tratta di una persona come Maria, c’è davvero poco di più da chiedere alla vita. Influencer e modella italiana, si sa davvero poco di Maria, se non che è nata nel 2000. Bella e sensuale, Maria ha fatto breccia nel cuore di Sinner.