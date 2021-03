Festa del Papà, la top-5 delle coppie padre-figlio che hanno collezionato più presenze in Serie A [FOTO]

Un giorno speciale, una ricorrenza che scalda il cuore e unisce ancora di più le famiglie italiane. La Festa del Papà coinvolge tutti, grandi e piccini: un vortice di auguri che accomuna persone di tutte le età, stringendo ulteriormente quei rapporti che sorreggono la vita di ognuno di noi. Una festa che coinvolge anche il mondo dello sport, in particolare il calcio italiano, dove non mancano le coppie padre-figlio che hanno fatto la storia della Serie A.

La top-5

La più famosa non può che essere quella formata da Cesare e Paolo Maldini, con Daniel adesso pronto a seguire le orme di papà e nonno, ma anche la coppia formata da Enrico e Federico Chiesa possiede un bel carico di popolarità. In occasione della Festa del Papà dunque, abbiamo voluto celebrare le coppie padre-figlio che hanno collezionato più presenze in Serie A, sfogliate la gallery in alto per scoprirle…