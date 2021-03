Eufloria, la nuova capsule collection di Etnia Barcelona [FOTO]

Etnia Barcelona, fedele alla propria natura ribelle e anticonformista presenta una capsule collection carica di contrasti e ispirata alla gamma dei colori fluo. La capsule creata “in uno stato di Euforia” ci trasporta in un mondo psichedelico e sofisticato ricco delle vibranti ed immancabili tonalità presenti nella tavolozza cromatica del brand, dal 2003 faro nello studio ed applicazione del colore. Questi colori conquistano la capsule per creare icone colme di vitalità. Ideata e creata nel corso del 2020, Eufluoria nasce con la speranza di un mondo rinnovato nei propri diritti e libertà. Una collezione ispirata all’euforia che ci inonderà quando tutto sarà finito.

“The Einstein”, “The Kennedy” e “The Khalo”. 3 modelli pieni di personalità in acetato naturale Mazzucchelli 3D 7 millimetri lavorato con intarsi scanalati che donano agli occhiali un’ottima forma e comfort. I tre modelli della collezione Eufluoria sono tutti dotati di lenti minerali a colori HD che offrono un’esperienza visiva a colori davvero unica e di qualità, come ci si aspetta da tutte le collezioni sole del brand. Le astine sono realizzate in strati di acetato sovrapposti che fanno intravedere il materiale e culminano in un finale a spatola recante un simbolo creato in esclusiva per ciascun modello: un occhio con un raggio di sole, uno con ciglia e l’altro all’interno di una piramide.

Eufluoria è un raggio di luce, un’esplosione di vita e di colore. Una collezione ottimista, lavorata meticolosamente e con grande attenzione ai dettagli, segno distintivo della collezione. Per la campagna, Etnia Barcelona ha lavorato con il fotografo marocchino Mous Lamrabat. Il team creativo del brand desiderava intensamente collaborare con questo artista che ha scattato la campagna in Belgio. Mous Lamrabat aggiunge il tocco di chiusura al progetto con immagini cariche d’identità etnica che ci trasporta nuovamente alle origini del brand. Con questa nuova capsule in edizione limitata, Etnia Barcelona consolida ulteriormente la sua posizione di brand innovativo apportando un valore distintivo nel settore dell’ottica, della moda e dell’arte.