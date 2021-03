“Unknown”, un gioiellino da 20 milioni di euro con palestra e salone panoramico: lo yacht su cui alloggerà Ibrahimovic a Sanremo [FOTO]

Inizierà domani il 71° Festival di Sanremo: uno spettacolo assicurato con la conduzione di Amadeus e Fiorello, che andrà in onda ogni sera fino al 6 di marzo. Il direttore artistico della kermesse italiana ha puntato ancora una volta sullo sport: dopo le scelte dello scorso anno, ricadute sulle bellissime Diletta Leotta, Francesca Sofia Novello e Georgina Rodriguez, questa volta Amadeus ha deciso di ingaggiare direttamente un grande campione per attirare il pubblico sportivo. E’ ormai noto, infatti, che come co-conduttore del Festival di Sanremo ci sarà quest’anno Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sarà presente tutte le sere, esclusa quella del 3 marzo, in cui era prevista la sua presenza in campo per la sfida tra Milan e Udinese. Un infortunio dell’ultimo momento però impedirà a Ibra di giocare, ma non è ancora chiaro se lo svedese sarà presente al Teatro Ariston o meno.

Alloggio

Ciò che è certo, però, è che Ibrahimovic alloggerà su uno yacht di lusso, di sua proprietà, in compagnia di tre amici, già arrivato nel porto di Sanremo, dove per accogliere il calciatore è stata creata una mini area di campo da calcio con erba sintetica e linee bianche sulla bancina.

Lo Yacht

Si tratta di un gioiellino di circa 20 milioni di euro acquistato da Ibrahimovic la scorsa estate. Lo yacht in questione si chiama Unknown ed è una creazione di Riva, una versione extralusso del Riva 100 Corsaro. E’ lungo 30 metri e ha a bordo una palestra, nella quale Ibra si sarebbe dovuto allenare in vista della partita contro l’Udinese, ma che probabilmente userà ugualmente per recuperare dall’infortunio.

Riva 100 corsaro Unknown

Si tratta di una lussuosa imbarcazione costruita dall’iconico cantiere italiano Riva nel 2018, che offre servizi moderni e lussuosi. Con interni di Officina Italiana Design, questa spaziosa imbarcazione può ospitare fino a dieci persone su un layout a cinque cabine, con un equipaggio di 5 persone a bordo.

Esterno: dalla piattaforma del ponte inferiore gli ospiti possono accedere al ponte principale a poppa tramite una scala, dove si trova un lussuoso divano e un tavolo rialzato per cenare all’aperto o riposare all’aperto. La zona pranzo formale si trova a sinistra, mentre il ponte di prua è arredato con un ampio prendisole e un divano a forma di C per conversare insieme godendo di viste panoramiche. Il flybridge sopra è arredato con un mobile bar e una griglia, e un bimini (tendalino) può coprire la zona salotto di poppa in caso di troppo sole o leggera pioggerella.

Interni: il ponte inferiore ospita gli alloggi per gli ospiti e l’equipaggio, con la sala macchine e il deposito dei giochi d’acqua a poppa. Il ponte principale posiziona la suite armatoriale a prua con la cucina a centro barca dotata di divani in peluche e un tavolo che si estende verso l’esterno secondo necessità. Il salone principale con pavimento in parquet posiziona la zona pranzo formale a prua con ampie finestre che offrono un’illuminazione eccellente e una vista chiara dei dintorni. Il salone è composto da un divano a forma di C e poltrone attorno a un tavolino da caffè, con una TV widescreen nascosta nel mobile a sinistra.

Sopra, c’è la cabina di pilotaggio rialzata con molti posti a sedere lussuosi per gli ospiti. I motori gemelli MTU da 2.638 HP creano una velocità massima di 26 nodi, una velocità di crociera di 20 nodi e un’autonomia di 310 miglia nautiche.

Sistemazione in yacht: l’imbarcazione può ospitare un massimo di 10 ospiti in 5 cabine con bagno privato: 1 Master suite, 2 cabine doppie e 2 cabine doppie, una delle quali convertibile in matrimoniale.

La Master suite sul ponte principale è arredata con un letto king-size, comodini con luci di lettura, una cabina armadio e un vanity/ufficio con una sedia in pelle. Il bagno è dotato di due lavandini, specchio, doccia con panca e vano separato per wc e bidet.

Le due cabine doppie sono dotate di letto matrimoniale, TV e bagno privato con lavabo, specchio, doccia, bidet e wc.

La cabina doppia e la cabina doppia trasformabile in matrimoniale dispongono ciascuna di TV e bagno privato dotato di lavabo singolo, specchio, doccia, wc e bidet.

L’equipaggio di 5 persone si assicurerà che tutti gli ospiti a bordo si divertano durante la crociera.