Première Classe Nostalgic Future: la nuova collezione di Cotonella per la primavera 2021 per essere seducenti con classe [FOTO]

Dal 1972, Cotonella è simbolo di ricerca e innovazione nella creazione di collezioni underwear, sinonimo di eccellenza in ogni fase di produzione, dal design alla manifattura dei capi. Da sempre all’avanguardia, Cotonella è stata tra i primi ad introdurre prodotti invisible senza cuciture, il tassello di cotone biologico 100% negli slip, il cotone makò in maglieria, la tecnologia di incollaggio delle finiture. Première Classe Nostalgic Future, la nuova collezione per la primavera 2021, è una linea di alta gamma che presenta capi dal design curato e manifattura di alto livello. La collezione celebra l’incontro tra generazioni, l’equilibrio tra la necessità di vivere “on”, essere sempre connessi, e la nostalgia per i ritmi analogici e l’intensità fisica degli anni ’80 e ’90, dove affondano le radici dei cambiamenti che stiamo vivendo.

La collezione Première Classe è pensata per tutte quelle occasioni che meritano una cura speciale, un’attenzione in più. Un intimo più importante, elegante e raffinato che fa sentire bene, seducenti ma con classe.

Colori sobri, che risiedono nella nostra quotidianità, grigio, blu e bordeaux con incursioni di nuance in verde, azzurro Tiffany e rossi aranciati ma anche righe, che rievocano le pagine di un quaderno e si fondono al pizzo, e punto croce, elemento decorativo che rievoca il tempo in cui tutto quello che aveva valore era fatto a mano. Le collezioni Cotonella sono disponibili anche su https://shop.cotonella.com/it