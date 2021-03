Casio presenta un nuovo G-Shock: il primo orologio indistruttibile completamente in metallo, dotato di trattamento ion plating multicolore [FOTO]

G-SHOCK annuncia il lancio del GMW-B5000TR, un nuovo modello della serie 5000 di orologi indistruttibili con struttura in acciaio e cassa quadrata, realizzati con una nuova lega di titanio appositamente creata per il brand G-SHOCK.

I componenti esterni del GMW-B5000TR sono realizzati con una nuova lega di titanio del brand TranTixxii™ Designing Titanium. Fedele al costante impegno di Casio nella ricerca di materiali innovativi per gli orologi G-SHOCK, la nuova lega di titanio è stata creata in collaborazione con la Nippon Steel Corporation nell’arco di sei anni di ricerca e sviluppo. Questa speciale lega ha una resistenza quasi doppia rispetto a quella del titanio puro, ma ha la stessa leggerezza e le stesse caratteristiche anticorrosive e ipoallergeniche. Questa elevata resistenza consente di ottenere una finitura a specchio simile a quella dell’acciaio inox, normalmente difficile da realizzare. Da questo processo è nato il primo G-SHOCK in titanio con lunetta e cinturino con finitura a specchio.

Le stesse proprietà che consentono di ottenere la finitura a specchio dell’acciaio inox danno vita a una nuova espressività che valorizza la bellezza del trattamento ion plating. Casio ha sfruttato la tecnologia di questo materiale innovativo per creare il primo orologio completamente in metallo dotato di trattamento ion plating multicolore. La cassa con finitura IP Gold si contrappone al trattamento policromatico delle singole maglie del bracciale e dei pulsanti, in rosso chiaro e grigio scuro e oro, oltre a un nuovo blu scuro, infondendo a questo modello in titanio l’aspetto cool del design G-SHOCK. Il quadrante multicolore aggiunge un tocco pop.

Il GMW-B5000TR è dotato di Smartphone Link con regolazione automatica dell’ora, ora mondiale e molte altre funzioni facili da utilizzare. All’innovativo design si accompagna la massima praticità grazie all’originale sistema Tough Solar, al radiocontrollo multiband 6 e alla retroilluminazione automatica a LED.