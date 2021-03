AW LAB presenta Spring Break, una super selezione di sneaker Must Have che apre e racconta i trend della spring summer 2021. Con l’inizio della primavera i migliori brand internazionali di sneaker presentano i loro modelli di punta caratterizzati da special make up dedicati alla nuova stagione o riproponendo gli styles più apprezzati dai loro appassionati. Per la Donna il fil rouge della selezione AW LAB corre lungo i toni del bianco, netti per le Buffalo Corin e le Puma Cali Star, o descritti dal colore pastello e dai dettagli orange delle Nike Air Force One Shadow. Spiccano le coloratissime Jordan Zoom ’92 insieme ai modelli storici di Vans, adidas e Reebok, dei veri classics da avere sempre ai piedi. Per l’Uomo la selezione parte da due pilastri di Nike, le leggerissime Vapormax Fliknit multicolor realizzate con materiali ricliclati e le Nike Air Force One Cosmic Clay personalizzabili con patches arancio. Autorevolezza che prosegue con le adidas Originals

New York 90 e ZX 2K Boost e che viene confermata dalle Puma RS-X Intl Game. Come per la selezione femminile anche in questo caso la scelta si chiude con dei classic: Reebok Legacy, Converse Chuck Taylor e Vans Old Skool. La selezione Spring Break di AW LAB é disponibile in tutti gli store AW LAB e su aw-lab.com

Prezzi

DONNA

adidas Superstar: euro 100,00

Buffalo Vegan Corin: euro 100,00

Converse Chuck Taylor All Star move: euro 85,00

Nike Air Force 1 Shadow: euro 110,00

Nike Jordan Zoom ’92: euro 150,00

Puma Cali Star Metallic: euro 90,00

Reebok Legacy 83: euro 100,00

Vans sport: euro 80,00

UOMO

adidas originals NY 90: euro 80,00

adidas ZX 2K boost – La scelta di POW3R: euro 140,00

Converse Chuck Taylor All Star: euro 70,00

Nike Air Force 1 / 1 Cosmic Clay: euro 140,00

Nike Air Vapormax Flyknit: euro 225,00

Puma RS-X intl game: euro 120,00

Reebok classic leather legacy: euro 100,00

Vans sport: euro 80,00