Aw Lab presenta New Romantic, la nuova capsule di Ana Mena e Puma [FOTO]

La prima capsule collection di ANA MENA, ambassador di PUMA per Spagna e Italia, arriva giusto in tempo per inondare la primavera di audace romanticismo, in esclusiva per AW LAB. Piena di dettagli glam mescolati a tocchi delicati e morbidi, NEW ROMANTIC unisce elementi femminili al 100%, reinterpretati con un rivoluzionario tocco grunge. Abiti e leggings con disegni che si adattano perfettamente ai corpi delle donne, T-shirt con dettagli 3D e trasparenti, pantaloni paperbag e riedizioni di due delle sneakers più emblematiche del brand, CALI e RIDER, sono i key products della nuova capsule collection che per ANA MENA è una dichiarazione di intenti.

La palette cromatica della linea, con un chiaro focus sui toni tenui come il rosa cipria e il lavanda, sorprende anche con l’aggiunta di altri colori più forti, come il rosso e il giallo, in una chiara rappresentazione del carattere esplosivo e fiero della cantante spagnola. “Proprio come nella musica, mi piace osare nella scelta dei look e fare la differenza; mescolare stili, rompere il monocromo, creare outfit sorprendenti…questa collezione mi rappresenta perfettamente; è un mix di dolcezza e romanticismo con tocchi davvero fantastici“, ha sottolineato Ana Mena.

NEW ROMANTIC presenta due delle sneakers più iconiche di PUMA, caratterizzate da elementi inediti in linea con l’estetica dellacollezione. Le CALI degli anni ’80 sono oggi presentate con un design ultra moderno, la punta traforata e la suola in gomma progressiva, che sostituisce la caratteristica tomaia completamente bianca con un audace mix di toni lilla, giallo e arancione. E la RIDER, dall’estetica futuristica e dal comfort garantito, grazie all’innovativa schiuma Rider Foam, si reinventano con un’esplosione di colore, perfetta per dare un tocco di luce a qualsiasi outfit. La nuova collezione NEW ROMANTIC di PUMA e ANA MENA sarà disponibile dal 18 marzo esclusivamente negli store AW LAB e online al sito www.aw-lab.com