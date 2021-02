Seconda sconfitta di fila per l’Italrugby nell’edizione 2021 del Guinness Sei Nazioni. Dopo essere stati fermati all’esordio dalla Francia allo Stadio Olimpico di Roma, gli azzurri del ct Smith si sono arresi all’Inghilterra, vincente a Twickenham con il punteggio di 41-18.

Bigi e compagni torneranno all’Olimpico sabato 27 febbraio per sfidare l’Irlanda nella terza giornata del Torneo.

