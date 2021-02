Roman Abramovich non è mai stato un tipo dedito al risparmio, non potrebbe essere altrimenti considerando il suo patrimonio da 9,8 miliardi di dollari.

Il magnate russo ha sempre dimostrato di non badare a spese, sin dall’acquisto del Chelsea, portato al vertice del calcio inglese e internazionale sborsando milioni su milioni per acquistare i migliori giocatori sul mercato. Se in ambito sportivo Abramovich ha tirato un po’ la cinghia, lo stesso non si può dire per quanto concerne la vita privata, considerando l’ultimo acquisto effettuato dal magnate russo.

Il nuovo yacht di Abramovich

Si chiama ‘Solaris‘ ed è un superyacht dotato di un eliporto e di una gigantesca piscina, che potrà essere utilizzata da Roman Abramovich e dal suo equipaggio a partire dalla prossima estate, quando l’imbarcazione verrà messa in acqua. Il suo valore è di 430 milioni di sterline, una cifra spaventosa che descrive la magnificenza del nuovo ‘giocattolino’ di Abramovich, lungo più di 140 metri. Questo mega yacht avrà 48 cabine, potrà ospitare fino a 36 passeggeri e un equipaggio di 60 persone.

Eclipse

Roman Abramovich è già proprietario di un superyacht da 540 milioni di sterline, il cui nome è Eclipse. Questo viene utilizzato per le crociere in Costa Azzurra, dove possiede una villa ad Antibes dal valore di 78 milioni di sterline. Eclipse misura 533 piedi ed è più lungo di 70 rispetto a Solaris, prossimo gioiellino del cantiere di Abramovich. Secondo le indiscrezioni, pare che l’Eclipse sia equipaggiato con un sistema antimissile, vetri antiproiettile e corazza intorno agli alloggi del magnate russo. Le stesse dotazioni le avrà anche Solaris, che sta per nascere all’interno di un padiglione più grande e più alto di Buckingham Palace.