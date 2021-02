La prima scuderia a presentare la macchina per il Mondiale 2021 di Formula 1 è la McLaren, che accende i riflettori sulla MCL35. Una monoposto diversa rispetto a quella della scorsa stagione, in particolare per quanto concerne la power unit, che non sarà più Renault bensì Mercedes.

Nuova line-up

Novità anche per quanto riguarda la line-up, con l’arrivo al fianco di Lando Norris di Daniel Ricciardo, che prendo il posto di Carlos Sainz passato nel frattempo alla Ferrari. Obiettivi importanti per la scuderia di Woking, che punta a compiere un altro step verso la vetta della classifica, contando sul motore più prestazionale in circolazione: quello Mercedes. Diffuse le caratteristiche della nuova MCL35, eccole nel dettaglio:

Power unit Mercedes-AMG M12 E Performance.

Peso minimo : 150 kg.

: 150 kg. Componenti PU principali : motore a combustione interna (ICE).

: motore a combustione interna (ICE). Gruppo elettrogeno motore – cinetico (MGU-K).

– cinetico (MGU-K). Unità generatore di motore – calore (MGU-h)

– calore (MGU-h) Energy Store (ES)

Turbocharger

Motore a combustione interna Capacità : 1,6 litri

: 1,6 litri Cilindri : sei.

: sei. Angolo d’inclinazione : angolo a V di 90 gradi.

: angolo a V di 90 gradi. Numero di valvole : 24

: 24 Velocità massima : 15.000 giri/min.

: 15.000 giri/min. Portata massima del carburante : 100 kg/ora (sopra 10.500 giri/min).

: 100 kg/ora (sopra 10.500 giri/min). Consumo di carburante : limite di capacità del carburante regolato da “lucia a bandiera” da 110 kg.

: limite di capacità del carburante regolato da “lucia a bandiera” da 110 kg. Iniezione di carburante : iniezione diretta, iniettore singolo per cilindro, 500 bar max.

: iniezione diretta, iniettore singolo per cilindro, 500 bar max. Ricarica a pressione: compressore monostadio e turbina di scarico, albero comune.

Sistema di recupero di energia Recupero di energia ibrida integrato tramite generatori di motori.

MGU-K elettrico accoppiato albero motore.

Turbocompressore elettrico accoppiato MGU-H.

Batteria : agli ioni di litio tra 20 e 25 kg.

: agli ioni di litio tra 20 e 25 kg. Accumulo massimo di energia: 4 MJ al giro.

4 MJ al giro. MGU-K : velocità massima, 50.000 giri / min

: velocità massima, 50.000 giri / min Potenza massima : 120 kW.

: 120 kW. Massimo recupero di energia : 2 MJ per giro.

: 2 MJ per giro. Massima distribuzione di energia : 4 MJ per giro.

: 4 MJ per giro. MGU-H : velocità massima, 125.000 giri / min.

: velocità massima, 125.000 giri / min. Potenza massima : illimitata.

: illimitata. Massimo recupero di energia : illimitato.

: illimitato. Massima distribuzione di energia: illimitata.