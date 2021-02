Il Mondiale 2021 di MotoGP si avvicina a grandi passi, per questo motivo la Ducati non perde tempo e presenta la nuova moto per questa esaltante stagione.

Evento senza pubblico a causa delle restrizioni anti-Coronavirus, ma comunque grande entusiasmo intorno alla DesmosediciGP con nuova livrea, che verrà utilizzata quest’anno da una coppia di piloti tutta nuova rispetto al 2020. Salutati Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, la nuova line-up Ducati è formata da Jack Miller e Pecco Bagnaia, entrambi promossi dal team satellite Pramac.

Congelamento

La nuova moto della Ducati presenta componenti simili a quella precedente, a causa del congelamento stabilito dalla Federazione per il Mondiale 2021 di MotoGP, teso a contenere i costi di produttori e team all’emergenza coronavirus. Le modifiche principali riguarderanno l’aerodinamica, su cui le squadre sono intervenute senza restrizioni. Il via della nuova stagione è fissato per il 28 marzo, quando a Losail andrà in scena il GP del Qatar.