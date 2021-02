Una novità assoluta, unica nel suo genere. Una vera e propria prima sia per il settore della gioielleria che per il segmento moto. Nove25 e BMW Motorrad presentano, in esclusiva internazionale, una collezione di gioielli custom che entusiasmerà gli appassionati del jewelery brand italiano e del brand motociclistico tedesco.

Gioielli in argento unici e personalizzati, totalmente customizzabili con combinazioni infinite grazie al configuratore on-line #mynove25 (landing page: https://www.nove25.net/it/bmw-motorrad). Nove25 e BMW Motorrad condividono una continua tensione verso l’eccellenza, una sinergia che trova la sua essenza nei valori dell’artigianalità e della tecnologia, una continua ricerca e la massima scrupolosità nella scelta dei dettagli.

Sono quattro i gioielli customizzabili direttamente sul sito e sull’app di Nove25: anello celebrativo e chevalier, pendente e bracciale. BMW Motorrad ha messo a disposizione i loghi, i design e le grafiche originali delle sue gamme più amate: R nine T, R 18 e, ovviamente, R 1250 GS. La personalizzazione prevede anche la scelta di lettere e numeri, per rendere unico il proprio gioiello, e due finiture perché sia in linea col proprio stile. I gioielli e le moto sono dei simboli che rappresentano chi siamo e come vogliamo che gli altri ci vedano, il nostro modo di comunicare la nostra appartenenza. Un motivo d’orgoglio.

BMW Motorrad, con questa collaborazione, ha voluto sugellare la fede e l’amore dei suoi tanti appassionati. Attraverso un piccolo oggetto prezioso, personale, da utilizzare sempre. Per far sentire tutti dentro ad una grande famiglia, anche a motore spento, e non far cessare mai il viaggio, insieme.

Nove25 X BMW Motorrad – https://www.nove25.net/it/bmw-motorrad