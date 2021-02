Un fulmine a ciel sereno, una notizia davvero tremendo per Jerome Boateng, venuto a sapere nelle scorse ore della morte della sua ex fidanzata. Kasia Lenhartd, modella di 25 anni, è stata trovata senza vita nel suo appartamento di Berlino dalla polizia, che non ha ancora chiarito le cause del decesso.

Il difensore del Bayern Monaco e la vittima si erano lasciati una settimana fa, come rivelato dallo stesso giocatore tedesco sui social: “come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta. “Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng“.

Chi era Kasia Lenhardt

Divenuta famosa in Germania per la sua partecipazione nel 2012 al programma televisivo Germany’s Next Top Model, Kasia Lenhardt aveva poi conosciuto Jerome Boateng e con lui aveva intrattenuto una relazione fino allo scorso 2 febbraio. Dopodiché l’addio e la conseguente separazione, che potrebbe aver gettato nello sconforto la modella, che aveva chiesto tempo prima di parlare: “parlerò, devo prima calmarmi. Per favore datemi tempo“. La rottura tra i due infatti è stata tutt’altro che cordiale, al punto che Boateng aveva usato parole dure nei confronti della ex: “ha minacciato spesso di distruggermi, di rovinare la mia carriera, di cercare di farmi perdere i miei figli. Ha detto che ci sarebbe riuscita accusandomi di picchiarla. Sapeva che la madre dei miei figli mi accusava della stessa cosa e che abbiamo una causa legale proprio per questo motivo“. Adesso questa tragedia, che senza dubbio condizionerà l’avvicinamento di Boateng alla finale del Mondiale per Club, in programma domani alle 19.