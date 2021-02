Mondiali di sci nordico: dove si trova Oberstdorf e perchè andarci in vacanza (quando la pandemia lo consentirà)

Sono inziati da un paio di giorni ormai i Mondiali di sci nordico. Nello spettacolare scenario di Oberstdorf, in Germania, gli atleti si sfidano tra gare di sci di fondo, combinata nordica e l’affascinante e da brividi salto con gli sci. Si tratta della 53ª rassegna iridata di questa categoria ed è la terza volta che i Mondiali si disputano in questa località tedesca, dopo le edizioni del 1987 e del 2005.

Oberstdorf ospita ogni anno il Torneo dei 4 Trampolini e ha un forte legame col salto con gli sci, che fece la sua comparsa sul colle Schattenberg intorno agli anni ’20.

Oberstorf ha un fascino unico, grazie al suo paesaggio incantanto, reso ancora più magico dalle abbondanti nevicate. Scopriamo insieme quindi le bellezze di questa città tedesca.

Oberstorf

La città, che si trova in un’ampia vallata nella parte più montuosa dell’Algovia, ha una popolazione di 9.923 abitanti (dato aggiornato al 2011) ed è situata tra gli 815 e i 2.224 m s.l.m. Si tratta della località più meridionale della Germania, al confine con l’Austria ed è il secondo comune più esteso della Baveria.

Turismo

Le competizioni internazionali invernali e gli atleti famosi in gara, hanno aiutato Oberstdorf a raggiungere una certa importanza nel turismo invernale. Gli sport invernali e tutta la carovana che si sposta con essi sono ormai di casa ad Oberstdorf. Oberstdorf non è solo una delle comunità bavaresi più grandi e attraenti, ma offre anche una grande varietà di strutture turistiche e 230 chilometri quadrati di montagne. Oberstdorf si trova all’interno di una valle, a 815 m sul livello del mare, nel mezzo delle Alpi in Allgäu. Il comune è circondato da montagne che raggiungono i 2.600 m di altezza e le tre diverse altitudini rendono Oberstdorf particolarmente attraente. E’ una località particolarmente adatta agli appassionati di escursionismo, agli sportivi e a chi ama le attività all’aperto: Oberstdorf vanta infatti più di 200km di sentieri escursionistici oltre che 130 km di piste da sci. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le difficoltà: le passeggiate che conducono ad esempio a una delle sette valli di Oberstdorf, offrono una vista panoramica incomparabile sulle montagne per gli amanti del panorama, ma è possibile scegliere escursioni a diverse altitudini, scalare una delle vette che circonda Oberstodrf o avvicinarsi ad una di esse.

Le escursioni offrono esperienze uniche: è possibile anche passeggiare attorno al lago “Freibergsee” o lungo i fiumi “Trettach” e “Stillach”, o ancora attraversare “Breitachklamm”, il canyon più profondo dell’Europa centrale.

Durante le escursioni i turisti potranno anche imparare a conoscere erbe e fiori e scoprire il formaggio di montagna.

Dal monte “Nebelhorn” sarà possibile godere una vista panoramica davvero unica sulle 400 vette che circondano Oberstdorf, mentre il “Fellhorn” regala uno spettacolo floreale unico, con uan fioritura delle rose alpine ad inizio estate che tinge di rosso l’intera montagna. Non mancano prati e pinete per un po’ di sano relax.

Luogo per gli sport invernali



Per gli amanti dello sci di fondo, è disponibile il comprensorio “Oberstdorf-Kleinwalsertal”: con moderne funivie e seggiovie è possibile raggiungere i percorsi su cui gareggiano gli atleti FIS di tutto il mondo.

Cultura e sport

Oberstdorf ha un interessantissimo programma culturale per i suoi turisti, fatto di eventi che soddisfino i gusti e le esigenze di tutti. L ‘”Oberstdorfer Musiksommer” è il più grande festival classico dell’Allgäu e attira gli ospiti nei mesi di luglio e agosto attira con straordinari concerti in valle e in montagna. Durante il “Viehscheid”, invece i turisti sperimenteranno una vera tradizione: il 12 e 13 settembre si osserva la discesa dalle montagne dopo l’estate del bestiame e si festeggia poi con un grande evento.

Per quanto riguarda lo sport sappiamo bene che ad Oberstodr si disputa il tradizionale inizio del Torneo dei quattro trampolini di salto con gli sci e il “Nebelhorn Trophy”, una competizione internazionale di pattinaggio artistico.

Gastronomia

Chi visita Oberstdorf non può esimersi dall’assaggiare le pietanze locali. Algovia, regione del sud della Baviera dove si trove Oberstdorf, è famosa per la sua cucina ricca. Gli amanti del formaggio potranno far godere il loro palato con la fonduta a base di montasio e fontina, ma gli amanti del cibo in generale dovranno assaggiare anche piatti tipici come i Kasespatzle, gnocchi all’uovo con formaggio fuso e cipolle fritte, le Apfelkuchle, frittelle di mele e l’Hirschgulasch, stufato di cervo cotto nel vino rosso.