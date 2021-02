Sul podio di Oberstdorf 2021 c’è la… sosia di Chiara Ferragni: Anamarija Lampic incanta i Mondiali di sci di fondo [FOTO]

Sono iniziati i Mondiali di sci nordico. Salto con gli sci, combinata nordica e sci di fondo la faranno da padrone nei prossimi giorni, fino al 7 marzo. Ad Oberstdorf va in scena la 53ª rassegna iridata di sci nordico, con le prime medaglie che sono state assegnate oggi, tra colpi di scena, sorprese e curiose… somiglianze!

Il podio della 1,2 km sprint femminile

E’ stata consegnata oggi la prima serie di medaglie delle gare di fondo ai Campionati mondiali di sci nordico FIS di Oberstdorf. L’oro è andato alla svedese Jonna Sundling che ha tagliato per prima il traguardo, conquistando una netta vittoria davanti alla campionessa del mondo in carica Maiken Caspersen Falla, norvegese, e alla slovena Anamarija Lampic.

Per la 26enne Jonna Sundling si tratta della seconda partecipazione ai Campionati del Mondo. Dopo aver perso il podio nella Sprint di Seefeld per soli 0,3 secondi, Sundling ha recuperato con una sciata ferma e pulita per tutte le manche. Nonostante le difficoltà con il clima caldo e la pista morbida, Sundling ha mantenuto la sua concentrazione ottenendo un preziosissimo primo posto. Un risultato ottimo anche per Anamarija Lampic, vincitrice della Coppa del Mondo Sprint di questa stagione. La 25enne ha raggiunto i suoi obiettivi per la stagione con dedizione e concentrazione e adesso si prepara alla sprint a squadre.

Anamarija Lampic sosia di Chiara Ferragni

Anamarija, splendida atleta tecnicamente parlando, la seconda slovena dopo Petra Majdic a vincere una medaglia iridata, ha attirato l’attenzione anche per una questione che riguarda il suo aspetto… estetico. Bellissima, sempre sorridente, Anamarija può essere infatti definita la sosia slovena di Chiara Ferragni. La somiglianza balza all’occhio osservando alcune foto postate dalla sciatrice sui social e non riguarda solo i colori: capelli biondi, pelle chiara e occhi azzurri sono solo un dettaglio in più. In diverse foto, infatti, Anamarija Lampic ricorda molto l’influencer italiana, che anche la campionessa conosce e segue sui social. Attenta sempre al make up e al look, Anamarija somiglia a Chiara Ferragni anche dal punto di vista di ‘passioni’: non c’è infatti solo lo sport nella vita della sciatrice. La campionessa slovena ama infatti sbizzarrirsi con i trucchi e vestirsi sempre cool e alla moda.

Chiara Ferragni e lo sci

Chiara Ferragni, seppur non sia una grande sfegatata di sport, lo sci lo ama e lo pratica anche egregiamente. La famosa influencer italiana, moglie di Fedez, madre del piccolo Leo e in attesa di una bambina, ha mostrato diverse volte sui social le sue skills sulla neve. Caschetto, occhialoni, look impeccabile e via a tutta velocità. Beh, che si organizzi allora un incontro tra le due: Chiara Ferragni dà lezioni di moda e make up ad Anamarija Lampic, l’atleta slovena invece ricambierà con qualche truccheto sugli sci.

Palmares di Anamarija Lampic

Mondiali

2 medaglie: 1 argento (sprint a squadre a Seefeld in Tirol 2019) 1 bronzo (sprint a Oberstdorf 2021)



Mondiali juniores

1 medaglia: 1 bronzo (staffetta a Erzurum 2012)



Coppa del Mondo