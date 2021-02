North Sails presenta l’esclusiva collezione “36th America’s Cup” per celebrare la vittoria di Luna Rossa

Luna Rossa Prada Pirelli ha conquistato la vittoria nella finale della Prada Cup. Il team italiano ha vinto 7-1 su Ineos Team UK e ora si prepara per l’America’s Cup che si inizierà il 6 marzo per affrontare il Defender, Emirates Team New Zealand. Le regate determineranno il vincitore della “Auld Mug”, il più antico e prestigioso trofeo nella vela internazionale.

North Sails è l’Official Clothing Partner della 36esima America’s Cup presented by Prada e anche se le barche e le regole si sono evolute nel corso degli anni, il brand mantiene un ruolo significativo all’interno della competizione: dal 1980 ha infatti contribuito con le sue vele a 12 vittorie e dal 1988 ogni singolo Challenger e Defender ha usato vele North Sails. La vittoria di Luna Rossa Prada Pirelli e la prossima battaglia con Emirates Team New Zealand confermano questa forte partnership.

La 36a America’s Cup è un evento pionieristico in termini di innovazione e North Sails incarna questi valori in questa capsule collection caratterizzata dal concetto di “Sustainable Performance”, realizzata interamente con materiali riciclati, che si ispira a questo sport così performante e alla passione del marchio nel proteggere gli oceani per le generazioni future.

Per la stagione spring/summer 2021 la collezione North Sails per la 36th America’s Cup presented by Prada si compone di una selezione di capispalla, maglieria, t-shirt, polo e naturalmente costumi per uomo e donna.

Tra i capi chiave troviamo:

NEW YORK VEST: il gilet si caratterizza per il mix and match di materiali e dettagli performance. Realizzato in tessuto trapuntato idrorepellente con tasche dal colore a contrasto, la parte posteriore del è invece rifinita in softshell in poliestere riciclato mentre l’interno è imbottito in Repreve, una fibra ottenuta dal riciclo di bottiglie di plastica.

PERTH JACKET: una speciale rivisitazione dell’iconico giubbotto Sailor con il quale il brand rende omaggio all’ America’s Cup. Il modello è realizzato in poliestere riciclato con trattamento idrorepellente, ha tasche con zip a contrasto colore e colletto con lettering della regata stampato internamente.

HAURAKI JACKET: una giacca modello anorak dal design high-performance e modulabile realizzata in poliestere riciclato idrorepellente e impermeabile, con cuciture termonastrate per una protezione ancora più elevata e polsi regolabili per assicurare massima aderenza.

TAKAPUNA JACKET: la giacca da donna Takapuna è realizzata con tessuto tecnico riciclato idrorepellente ed è rifinita con dettagli funzionali che garantiscono comfort e protezione .

OREWA SWEATER: la felpa Orewa, anche in versione full zip (Mauriwai), è realizzata in stretch fleece con taschino sulla manica in tessuto 3 layer.