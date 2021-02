Luca De Aliprandini e Michelle Gisin, una coppia… Mondiale

Nonostante l’assenza di pubblico renda i Mondiali sci di Cortina 2021 un evento triste e ‘senza anima’, oggi, sulle montagne italiane, si è scritta la storia. Luca De Aliprandini si è preso un riscatto davvero importante, portando a casa la sua prima medaglia iridata, quella d’argento, conquistata nel gigante maschile.

Critiche ed insulti

“Il brutto anatroccolo non c’è più”: Luca De Aliprandini adesso si è tolto diversi sassolini dalla scarpa. L’azzurro, che a settembre spegnerà 31 candeline, ha risposto oggi a tutti coloro che per anni lo hanno instultato, criticato e preso in giro a causa dei risultati che non arrivavano mai. Con tenacia, coraggio e perseveranza, Luca ha sempre continuato ad allenarsi ed inseguire i suoi sogni a testa alta, fino all’argento speciale conquistato oggi a Cortina.

Il supporto della fidanzata Michelle Gisin

Fondamentale, nella riuscita di Luca De Aliprandini, è stata la sua fidanzata Michelle Gisin. “Per la prima volta ho fatto meglio di lei”, ha affermato oggi dopo l’argento conquistanto ai Mondiali, riferendosi al bronzo che la fidanzata si è messa al collo ieri nel gigante femminile. C’è chi per far bene e raggiungere i propri obiettivi ha bisogno di concentrazione ed ‘isolamento’, chi invece ha bisogno di stimoli, amore ed affetto, ma chi riesce a trovare il mix perfetto tra le due cose, riuscirà certamente a raggiungere i propri sogni, come accaduto a Luca.

Luca è fidanzato con Michelle Gisin ormai da quasi 7 anni e sicuramente i due atleti sanno come stimolarsi a vicenda. Il desiderio di riuscire a far meglio della propria compagna, a riscattarsi per lei, a dedicarle un risultato speciale, hanno spinto De Aliprandini a far bene e sorprendere davvero tutti, seppur in un’edizione insolita dei Mondiali, senza la folla a bordo pista a gridare e festeggiare. Cosa sarebbe successo se Luca avesse conquistato questo argento davanti al suo pubblico? Sarebbe venuta giù la montagna! Ma questa è un’altra storia.

Luca e Michelle, Michelle e Luca: l’amore che lega i due campioni è riuscito a superare tante difficoltà, portando i due ragazzi ad una serenità interiore che gli ha permesso di dare il meglio di sè in pista, di giocarsi tutte le carte senza troppe pressioni e poter urlare di gioia per traguardi davvero speciali.

Una relazione che è stata costruita passo dopo passo, con forza e coraggio: Luca e Michelle spinti dall’amore, hanno dovuto affrontare diverse prove, così come fanno ogni giorno in pista, sia quando si allenano che quando disputano una gara. Dopo aver superato tante prove i due finalmente hanno trovato la serenità che desideravano e vivono adesso una speciale storia d’amore. “Ci eravamo lasciati per un breve periodo, non è facile gestire il fatto di vedersi molto meno di una coppia normale, ma ora litighiamo di rado e i tempi duri ci hanno fortificato. Sì, Luca è quello giusto al 200%”, aveva raccontato lo scorso anno Michelle Gisin.

Svizzera, ma con l’Italia nel cuore, Michelle dopo aver trascorso oltre due mesi di lockdown dal suo Luca ha deciso di raggiungerlo in Italia, dove adesso i due possiedono una casa, a Riva del Garda, dove vivono nei mesi estivi.

La forza dell’amore

Forse era tutto già scritto: Michelle e Luca, due medaglie mondiali nella terra che li ha fatti innamorare l’uno dell’altra. E’ impossibile spiegare cosa l’amore riesce a fare: un legame indissolubile, che ha regalato ai due innamorati un ricordo speciale, che porteranno sempre con sè. Un evento inaspettato, che potranno raccontare a figli e nipoti. Sì, perchè Michelle e Luca desiderano allargare la famiglia “forse a fine carriera, o forse anche prima…”, aveva ammesso la svizzera. Chissà.

I segreti del successo

Oltre all’amore, i segreti del successo di Michelle e Luca sono da ritrovare anche nel loro stile di vita e nelle passioni. Amano la tranquillità: a Riva del Garda, infatti, in pochi li riconoscono per strada quindi possono passeggiare mano nella mano senza dover fare i conti con folle di fan che chiedono selfi e autografi. Ma anche le passioni extra-sciistiche hanno la loro importanza. Luca ama cucinare ma “senza seguire ricette” e non riesce a separarsi dalla sua moto da cross, Michelle invece ama il windsurf. Lo sport e l’adrenalina scorre nel sangue di questi due campioni e non poteva che finire a Cortina 2021.