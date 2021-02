Terribile infortunio per Nanu durante il match tra Belenenses e Porto, l’attaccante guineense è stato coinvolto in un durissimo scontro aereo con il portiere di casa Stanislav Kritsyuk.

Un colpo terrificante quello incassato sul volto da Nanu, rimasto a terra per qualche secondo privo di sensi. Immediato l’ingresso in campo dei soccorritori, che hanno subito immobilizzato l’attaccante e poi trasferito in ospedale con l’ambulanza per i primi accertamenti.

Il messaggio di Pepe

L‘infortunio di Nanu ha scioccato i suoi compagni, in particolare l’ex Real Madrid Pepe, che ha scritto sui social un messaggio alla fine del match tranquillizzando tutti: “auguro una pronta guarigione al nostro compagno di squadra. I dottori mi hanno rassicurato che stesse meglio e che aveva ripreso coscienza”.