Genderless: Aw Lab presenta l’esclusiva collezione unisex di VRL [FOTO]

AW LAB lancia la collezione Genderless di VRL. Il brand street italiano, disponibile in esclusiva solo da AW LAB, presenta una collezione dedicata alle culture giovanili e alla loro nuova consapevolezza. Una collezione di hoodies, T-shirt e pants declinata in fit unisex ed esplosa con decisione su tinte universali come Fluo e Black.

AW LAB e VRL, attraverso un prodotto inclusivo, desiderano proseguire il racconto sulla diversity ed affrontare il tema degli stereotipi di genere. Un periodo storico, il nostro, in cui la società sta facendo passi da gigante nei confronti del tema delle identità e della gender fluidity, vissuta dalle nuove generazioni con le più diverse sfaccettature, con significati stratificati e differenti visioni.

La moda affronta questa nuova sfida, come ha sempre fatto nei tanti cambi generazionali e storici della società, senza compromessi, facendosi portatrice dei cambiamenti di cultura e dell’identità dei popoli, da sempre fautrice dell’abbattimento dei confini.

“AW LAB, da anni megafono del pensiero dei più giovani, attraverso la collezione Genderless di VRL, vuole enfatizzare il concetto NO BOUNDARIES superando ogni barriera di genere, età, cultura, religione, identità sessuale. Per non porsi mai alcun limite nell’essere, sempre, se stessi”. Antonio Marrari _ Head of Marketing AW LAB

Genderless di VRL è disponibile negli store AW LAB italiani e spagnoli, su www.aw-lab.com

Prezzi: T-shirt 19,95 – Pants da 34,95 a 36,95 – Felpe 36,95