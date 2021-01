Il mercato di gennaio si avvicina e, mai come quest’anno, sarà una finestra davvero ricca di colpi di scena. Il motivo riguarda i giocatori in scadenza di contratto a giugno 2021, che potranno già accordarsi nei prossimi giorni con nuovi club, definendo di fatto il proprio futuro con alcuni mesi di anticipo sulla conclusione della stagione.

Da Ramos a Messi

Una lista pazzesca, che comprende campioni del calibro di Lionel Messi, Sergio Ramos e il Kun Aguero: vere e proprie star che farebbero la fortuna di qualunque società. Non tutti però si sposteranno, molti sono in trattativa con i propri club per rinnovare il contratto: al momento però il loro contratto scade a giugno del 2021, situazione che li mette sul mercato. Sfogliate la gallery in alto per scoprire chi sono i giocatori in scadenza di contratto…

