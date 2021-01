Vanessa Sierra è finita nell’occhio del ciclone, la fidanzata del tennista Bernard Tomic è stata minacciata di morte per essersi lamentata in un video di non poter avere i suoi parrucchieri a causa della quarantena.

La compagna del giocatore tedesco, nota per essere una delle star di OnlyFans (piattaforma per adulti), è in quarantena a Melbourne insieme al suo fidanzato in vista degli Australian Open, che si terranno dall’8 al 21 febbraio. Un isolamento obbligatorio, richiesto dalle autorità per far sì che i tennisti possano prendere parte al torneo.

Le parole di Vanessa Sierra

“Mio Dio i miei capelli, questa è la parte peggiore della quarantena” la lamentela di Vanessa Sierra. “Non mi lavo mai da sola i capelli, è una cosa che non faccio. Solitamente ho degli acconciatori che lo fanno per me, due volte a settimana. Questa è la situazione con cui abbiamo a che fare“. Frasi che hanno scatenato il web, che ha rivolto a Vanessa Sierra numerose minacce di morte: “non avrei mai pensato che mi sarei svegliata con 500 minacce di morte e di odio dopo aver preso in giro me stessa per i capelli. È facile prendere qualcosa fuori da un contesto, prendendo 2 frasi da un blog di 10 minuti e inserendole in una notizia negativa sui media tradizionali tra le lamentele dei tennisti sulla loro quarantena obbligatoria“.