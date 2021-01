Nuova edizione del programma la ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, giunto ormai alla quarta edizione dopo quelle del 2006, del 2010 e del 2020.

Ben otto le coppie pronte a gareggiare una contro l’altra, seguendo i consigli e le indicazioni di Andrea Pucci, nuovo conduttore che prende il posto di Paolo Ruffini. Insieme a lui c’è ancora Francesca Cipriani, storica ex Pupa. Appuntamento ogni giovedì dal 21 gennaio sino al 25 febbraio.

Chi è Miryea Stabile?

Miryea Stabile ha 22 anni e viene da Brescia. Ha una particolare predilezione per il rosa, per i codini e per i vestiti con le paillettes. La ragazza lombarda non ha problemi ad ammettere la sua ignoranza, a cui assomma anche problemi di memoria. Una particolarità riguarda il suo linguaggio, visto che ama ripetere le parole ‘top’ e ‘adoro’. In passato ha subito traumi sia in famiglia che a scuola. Ha partecipato a Ciao Darwin.