Torna l’appuntamento con la ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, programma giunto alla quarta edizione dopo quelle del 2006, del 2010 e del 2020.

Sono otto le coppie che si sfidano: cinque formate da una pupa e un secchione e tre composte da un pupo e una secchiona. A condurre c’è Andrea Pucci, che prende il posto di Paolo Ruffini, insieme a lui ecco Francesca Cipriani, storica ex Pupa. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 21 gennaio alle ore 21.30, prima di sei puntate sino al 25 febbraio.

Chi è Laura Antonelli?

Laura Antonelli ha 19 anni e viene da Pomezia, sui social è molto seguita al punto da essere considerata una vera e propria influencer. In carriera ha chiuso seconda a Miss Pomezia, conquistando però la fascia di Miss la bella d’Italia e Miss prima pagina. E’ fidanzata con Andrea Marcucci, giocatore della Reggina in Serie B, in passato ha partecipato al videoclip di “Tuer” di Hiro e di “A prima vista” di Shakalab feat. Davide Shorty.