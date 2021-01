Va in onda la quarta edizione del programma la ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, che torna su Italia 1 dopo il successo dell’anno scorso. In gara sono otto le coppie pronte a sfidarsi, guidare dall’irriverente Andrea Pucci e dalla simpatica Francesca Cipriani, storica ex Pupa. L’appuntamento è fissato ogni giovedì dal 21 gennaio sino al 25 febbraio.

Chi è Gianluca Tornese?

Gianluca Tornese è di Quarto, in provincia di Napoli, e ha 28 anni, Nella vita svolge molteplici professioni, tra cui imprenditore, modello e influencer. E’ conosciuto dal pubblico femminile per la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove è stato prima corteggiatore di Valentina Dallari e poi di Nilufar Addati. Inoltre ha partecipato a una puntata de ‘I soliti ignoti’, andata in onda nel 2019.