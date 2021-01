Torna la ‘Pupa e il Secchione e viceversa‘, programma di Italia 1 giunto ormai alla 4ª edizione dopo quelle andate in onda nel 2006, nel 2010 e nel 2020.

Sono otto le coppie (che verranno formate durante il programma) pronte a gareggiare una contro l’altra, guidate dall’irriverente Andrea Pucci, nuovo conduttore al posto di Paolo Ruffini. Immancabile poi la presenza di Francesca Cipriani, storica ex Pupa. L’appuntamento è fissato ogni giovedì dal 21 gennaio sino al 25 febbraio.

Chi è Alessio Guidi?

Alessio Guidi viene da Prato e ha 20 anni. Potrebbe essere definito un secchione evoluto, dal momento che ha intenzione di diventare ricco e non sopporta l’ignoranza. E’ molto severo con chi sbaglia i congiuntivi, dunque guai a farlo in sua presenza. Parla correttamente tre lingue e studia presso la facoltà di Economia a Parma, dove ha vinto una borsa di studio. In passato ha anche partecipato ai programmi ‘Ciao Darwin‘ e ‘Guess my age‘.