Quest’inverno, Canada Goose prosegue lo sviluppo della sua strategia di impatto sostenibile, e della piattaforma HUMANATURE, con il lancio del suo parka più sostenibile fino ad oggi: the Standard Expedition Parka. Questo nuovissimo modello, ispirato all’iconico Expedition Parka, racchiude il patrimonio del brand, la sua rinomata funzionalità e rappresenta l’innovazione sostenibile. Con la sua garanzia a vita, la dedizione alla realizzazione di prodotti di alta gamma con i migliori materiali e la realizzazione dei suoi capi di punta direttamente in Canada, Canada Goose ha mantenuto il tema della sostenibilità in prima linea nel corso degli ultimi sessant’anni.

Costante innovazione

Canada Goose è guidato da una costante innovazione che punta al miglioramento, sia per quanto riguarda la cura nei confronti dei propri clienti, sia per quanto concerne la massima attenzione al pianeta. Questo sforzo rappresenta un significativo balzo in avanti per il marchio lifestyle, contribuendo a stabilire un nuovo standard per il futuro dell’abbigliamento. Questo è solo l’inizio del percorso verso la creazione di capi di abbigliamento sostenibili. Canada Goose ha trasformato il suo tradizionale tessuto Arctic Tech®, conservandone le stesse qualità e caratteristiche prestazionali, con la creazione di un tessuto Recycled Organic Arctic Tech, una miscela unica di poliestere riciclato e cotone organico. Anche la parte esterna è realizzata in nylon riciclato al 100%, derivato dal tessuto Feather-Light Ripstop del brand, riciclato e progettato per proteggere dal vento, dalla pioggia e dalla neve con la sua finitura idrorepellente.

Impatto ambientale

La colorazione greige è il risultato di un impiego limitato di prodotti chimici con i tessuti non tinti. Anche il la piuma dell’imbottitura è prodotta al 100% in modo responsabile. Questi tessuti e materiali hanno avuto un impatto decisivo sull’impronta ambientale dello Standard. La realizzazione del parka genera il 30% in meno di carbonio e utilizza il 65% in meno di acqua, rispetto all’Expedition Parka classico. Lo Standard è anche il primo parka di Canada Goose in assoluto ad avere pelliccia rigenerata applicata al cappuccio regolabile. Nel suo Bilancio di Sostenibilità 2019, il marchio ha annunciato l’introduzione della pelliccia rigenerata nella propria catena di fornitura, impegnandosi a terminare l’acquisto di nuova pelliccia e a iniziare a produrre capi con la pelliccia rigenerata a partire dal 2022. L’utilizzo della pelliccia rigenerata su questo parka all’inizio del 2021 – che rende il tutto ancora più sostenibile – rafforza il concetto di innovazione, che fa parte del core di Canada Goose, ed è la riprova dell’accelerazione della strategia del brand, esemplificando l’efficienza del percorso di cambiamento all’interno dell’intero business. L’importanza di questo lancio va oltre al semplice parka e sta prendendo vita attraverso le esposizioni in vetrina e un’iniziativa di compensazione delle emissioni di carbonio.

Materiali

I materiali utilizzati per la vetrina e l’esposizione in negozio in tutti i punti vendita che offrono lo Standard Expedition Parka – da Vancouver a New York City a Shanghai – sono sostenibili e riciclabili al 100%, compreso l’utilizzo di legno riciclato e di vernici che hanno un impatto minore sull’ambiente. Inoltre, Canada Goose ha compensato le emissioni di carbonio generate dalla valutazione del ciclo di vita di questo parka come parte del suo impegno a misurare, gestire e mitigare il proprio impatto sull’ambiente. La presentazione di questo prodotto segue la recente presentazione di HUMANATURE, la piattaforma che unisce sostenibilità e iniziative basate sui valori fondamentali del brand. HUMANATURE è la forza trainante della promessa del marchio di mantenere il pianeta freddo e le persone che lo abitano al caldo. Canada Goose mantiene il pianeta freddo attraverso la propria strategia di impatto sostenibile, la sua ricerca e creazione di prodotti sostenibili, come lo Standard Expedition Parka, e il suo lavoro filantropico. Mantiene le persone al caldo attraverso la celebrazione delle persone e delle comunità in tutti i continenti, canali e settori, a partire da registi, designer e artisti.

Prezzo

Lo Standard Expedition Parka (€ 1.775), disponibile sia in versione maschile che femminile, ha una vestibilità regolare. Rimangono le classiche caratteristiche di Canada Goose, tra cui le cinghie a zaino interne, nove tasche esterne e interne per accedere facilmente a ciò che si vuole avere a portata di mano e l’apertura laterale con chiusura a zip per una maggiore libertà di movimento e ventilazione. Lo Standard sarà disponibile dal 7 gennaio 2021 in selezionati store Canada Goose in tutto il mondo e online su canadagoose.com.