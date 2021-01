Camila Giorgi ha deciso di fare impazzire i suoi followers su Instagram, postando sul proprio account una foto da urlo in lingerie. La tennista italiana è apparsa più sexy che mai, sfoggiando un completino bianco da far girare la testa ai propri fan in occasione della notte di Capodanno. Lo scatto postato da Camila Giorgi ha fatto immediatamente il pieno di like, arrivando in poco tempo a quasi 40.000 reazioni.

Natale in rosso

In occasione del Natale invece, Camila Giorgi aveva postato sui social altri scatti molto sexy, ma questa volta con un intimo rosso come vuole la tradizione. Rosa pastello invece per il 30 dicembre, giorno del suo ventinovesimo compleanno, festeggiato con un mini abito e una torta accompagnata da tanti palloncini.