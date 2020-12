Il 2020 è stato un anno terribile, che verrà ricordato soprattutto per il Coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero pianeta.

Una pandemia che nessuno si sarebbe mai aspettato, arrivata invece con la forza di un uragano capace di spazzare via tutte le certezze dell’umanità. Oltre al virus però, il 2020 sarà ricordato per la morte di numerose star dello sport, della politica e del cinema: perdite importanti che hanno gettato nello sconforto il mondo intero. Sfoglia la gallery in alto per sapere chi ci ha lasciato in questo terribile 2020…